القصة الكاملة لعيد العمال في العالم .. وكيف تم استحداثه في الأردن

11:46 ص

الوكيل الإخباري- يُعد عيد العمال العالمي واحداً من أبرز المناسبات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي حول العالم، ويُحتفل به في الأول من أيار من كل عام، تكريماً لجهود العمال ودورهم في بناء المجتمعات وتحقيق التنمية.





وتعود جذور هذه المناسبة إلى إضراب شيكاغو 1886 في شيكاغو بالولايات المتحدة، حين خرج آلاف العمال في احتجاجات واسعة للمطالبة بتحديد ساعات العمل بثماني ساعات يومياً. وقد واجهت تلك التحركات أحداثاً دامية عُرفت لاحقاً بـ"حادثة هايماركت"، لتتحول إلى نقطة مفصلية في تاريخ الحركة العمالية العالمية.



ورغم أن الشرارة الأولى انطلقت من الولايات المتحدة، فإن أول احتفال رسمي ومنظم بعيد العمال بصيغته العالمية كان في فرنسا عام 1890، استجابة لقرار الأممية الثانية التي دعت إلى اعتماد الأول من مايو يوماً عالمياً للعمال، قبل أن ينتشر لاحقاً في أوروبا ومختلف دول العالم.



وفي الأردن، يُنظر إلى عيد العمال باعتباره مناسبة وطنية تعبّر عن تقدير الدولة لدور الطبقة العاملة في مسيرة البناء والتنمية.



وتشير روايات تاريخية إلى أن الشهيد وصفي التل، خلال فترة رئاسته للحكومة في نهاية الستينيات، كان من أوائل من دعموا جعل هذه المناسبة يوماً للاحتفال، في وقت كانت في النقابات العمالية نشطة، حيث كانت تُنظم فعاليات وخطب احتفالية بهذه المناسبة.



كما يُروى أن وصفي التل كان قريباً من العمال، ويحرص على مشاركتهم في أعمالهم الميدانية، ومنها الزراعة، في إطار تعبيره عن أهمية العمل والإنتاج ودور العمال في نهضة المجتمع.



وقد أُقرّ الأول من أيار لاحقاً عطلة رسمية في الأردن، ليصبح عيد العمال مناسبة سنوية تعتمدها الحكومة ضمن العطل الرسمية، تقديراً للطبقة العاملة ومساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.



وتحرص المؤسسات الرسمية والنقابات العمالية في الأردن سنوياً على إحياء هذه المناسبة من خلال فعاليات وبيانات تؤكد أهمية تحسين ظروف العمل، وتعزيز الحقوق العمالية، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية.



ويحمل عيد العمال في مختلف دول العالم دلالات تتجاوز الاحتفال، إذ يُعد فرصة لتسليط الضوء على قضايا العمال والتحديات التي تواجههم، مثل الأجور وظروف العمل والضمان الاجتماعي، إلى جانب استذكار مسيرة طويلة من النضال من أجل بيئة عمل أكثر إنصافاً.





