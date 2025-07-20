القضاء الشرطي يتابع التحقيق بوفاة أحد الأشخاص بعد إسعافه من شرطة الرمثا للمستشفى

وأضاف الناطق الإعلامي أنّ الشخص كان قد أرسل إلى المستشفى بعد القبض عليه امس حيث جرى الكشف عليه وإعطاؤه تقريراً بحالة حسنة والخروج من المستشفى، ليتم إعادته إلى مديرية الشرطة، ليعاد إرساله مرّة أخرى إلى المستشفى بعد ذلك إثر شكوى من أوجاع في البطن وأُجريت له الفحوص الطبّية وأخرج من المستشفى وأُعيد للمديرية حيث ساءت حالته بعد ذلك وأُسعف إلى المستشفى إلا أنه ما لبث أنْ فارق الحياة وجرى تحويله للطب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.
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