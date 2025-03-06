القضاة: استقرار الأسعار في الأسواق وتوقّع انخفاض أسعار الدجاج

وبيّن القضاة ، أنه في بعض المحال يباع كيلو الدجاج الطازج بدينارين.
وأشار القضاة إلى أنه وبناء على التقارير اليومية التي ترد من لجان الرقابة على الأسواق فإن سعر كيلو الدجاج في النتافات يباع بحدود 1.65 و1.75، بينما يباع كيلو الدجاج الطازج بين 2.25 و2.35 ويباع في بعض المحال بدينارين.
وأكّد أن الأيام القليلة المقبلة والمتبقية من رمضان ستشهد انخفاضا أكثر على الأسعار نتيجة استقرار الطلب مقارنة بالأيام الأولى للشهر.
وأوضح القضاة أن الكميات الواردة من الخضار والفواكه إلى السوق المركزي أعلى من حجم الاستهلاك.
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