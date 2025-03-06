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القضاة: استقرار الأسعار في الأسواق وتوقّع انخفاض أسعار الدجاج

مزرعة دجاج داخلية
الدجاج
 
الخميس، 06-03-2025 05:46 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، إن أسعار الدجاج عادت لاستقرارها ضمن المستويات السعرية الطبيعية، مشيرا إلى أن الأسعار تجاوزت أزمة بداية شهر رمضان والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا على بعض أصناف السلع نتيجة زيادة الطلب عليها.

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وبيّن القضاة ، أنه في بعض المحال يباع كيلو الدجاج الطازج بدينارين.


وأشار القضاة إلى أنه وبناء على التقارير اليومية التي ترد من لجان الرقابة على الأسواق فإن سعر كيلو الدجاج في النتافات يباع بحدود 1.65 و1.75، بينما يباع كيلو الدجاج الطازج بين 2.25 و2.35 ويباع في بعض المحال بدينارين.


وأكّد أن الأيام القليلة المقبلة والمتبقية من رمضان ستشهد انخفاضا أكثر على الأسعار نتيجة استقرار الطلب مقارنة بالأيام الأولى للشهر.


وأوضح القضاة أن الكميات الواردة من الخضار والفواكه إلى السوق المركزي أعلى من حجم الاستهلاك.

 
 
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