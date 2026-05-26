القضاة يؤكد جاهزية مساجد عجلون لاستقبال المصلين لصلاة العيد

الوكيل الإخباري- أنهت مديرية أوقاف محافظة عجلون استعداداتها لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، التي ستقام صباح يوم غد الأربعاء عند الساعة السابعة صباحاً، وذلك في 172 مسجداً موزعة على مختلف مناطق المحافظة.

وأكدت المديرية أن كوادرها، بالتعاون مع لجان المساجد والمتطوعين، كثفت جهودها خلال الأيام الماضية لتنفيذ حملات شاملة شملت أعمال التنظيف والتعقيم والصيانة العامة، إلى جانب صيانة أجهزة الصوت وتجهيز المآذن والقباب وتحسين الإنارة وتهيئة مداخل المساجد؛ بهدف توفير أجواء إيمانية مناسبة للمصلين خلال أيام العيد.



وأشار مدير أوقاف محافظة عجلون الدكتور صفوان محمود القضاة، إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة المديرية المستمرة للعناية ببيوت الله وإدامة جاهزيتها، بما يسهم في توفير أفضل الخدمات للمواطنين وتعزيز الرسالة الدينية والروحية للمساجد.