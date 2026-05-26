القضاة يؤكد جاهزية مساجد عجلون لاستقبال المصلين لصلاة العيد

وأكدت المديرية أن كوادرها، بالتعاون مع لجان المساجد والمتطوعين، كثفت جهودها خلال الأيام الماضية لتنفيذ حملات شاملة شملت أعمال التنظيف والتعقيم والصيانة العامة، إلى جانب صيانة أجهزة الصوت وتجهيز المآذن والقباب وتحسين الإنارة وتهيئة مداخل المساجد؛ بهدف توفير أجواء إيمانية مناسبة للمصلين خلال أيام العيد.
وأشار مدير أوقاف محافظة عجلون الدكتور صفوان محمود القضاة، إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة المديرية المستمرة للعناية ببيوت الله وإدامة جاهزيتها، بما يسهم في توفير أفضل الخدمات للمواطنين وتعزيز الرسالة الدينية والروحية للمساجد.
وثمّن القضاة جهود المفتشين والأئمة والمؤذنين ولجان المساجد والمتطوعين، مشيداً بما بذلوه من عمل وتعاون لإنجاز الاستعدادات الخاصة بصلاة العيد، داعياً الله أن يتقبل الطاعات وأن يعيد المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.
