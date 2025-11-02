القضاة: 16 مشروعا استثمارياً استفاد من الحوافز الصناعية في مدينة الحسين التنموية بالكرك

الوكيل الإخباري- قال وزير الصناعة و التجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أنه تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بإيجاد التنمية المستدامة في المحافظات وتوفير فرص العمل لأبنائها وتنشيط بيئة الأعمال لديها تم إقرار حزمة من الحوافز للمشاريع الصناعية في مدينة الحسين بن عبدالله التنموية في محافظة الكرك حيث استفاد 16 مشروعا استثماريا جديدا من تلك الحوافز بحجم استثمار بلغ 10.5 مليون دينار وفرت حوالي 250 فرصة عمل لتضاف الى اجمالي الاستثمارات القائمة في المدينة والتي وصل عددها الى 48 مشروعا بحجم استثمار نحو 47.3 مليون دينار مولدة 960 فرصة عمل.

وأضاف القضاة اليوم الحد، أن الحكومة تولي مدينة الحسين بن عبدالله التنموية في محافظة الكرك والمدن الصناعية الأخرى الاهتمام بشكل متواصل لأجل استقطاب مزيد من المشاريع الاستثمارية بما يساهم بتوفير فرص العمل وتشغيل أبناء المنطقة والتركيز على عمليات التدريب والتأهيل للمتعطلين عن العمل لادماجهم بالفرص المتاحة في الشركات الاستثمارية داخل المدينة .



وقال أنه يتم أيضا تنفيذ خطط ترويجية موجهة للمدن الصناعية في الكرك ومختلف مناطق المملكة وتقديم التسهيلات والحوافز اللازمة للمستثمرين بالشكل الذي يترجم التوجيهات الملكية السامية ويتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي .



وأشار القضاة الى اقرار منطقة تنموية في غور المزرعة للصناعات الزراعية وأعطيت نفس الحوافز في مدينة الكرك الصناعية .



وشملت الحوافز تخفيضات على أسعار الاراضي لتصبح 10 دنانير للمتر المربع الواحد بدلا من 25 دينارا بهدف استقطاب استثمارات صناعية ذات قيمة مضافة عالية للمدينتين حيث يتوقع أن توفر المئات من فرص العمل لأبناء المحافظة.



وتم تخفيض قيمة فاتورة الكهرباء لعشر سنوات متتالية وبنسب متدرجة وبشروط خاصة بالإضافة إلى زيادة مدة الشمول بالدعم المقدم للعمالة المحلية لخمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات والحوافز المتعلقة بالمناولة في ميناء العقبة.

وفيما يلي تفصيلات الحوافز والامتيازات الممنوحة للمدينة الصناعية في الكرك .



دعم أسعار الطاقة الكهربائية، عبر تخفيض التعرفة الكهربائية لمدة 10 سنوات وفق احكام خاصة وبنسبة تتراوح بين 25% الى 75%.



كما تقدم المدينة حوافزا عبر برنامج الفروع الإنتاجية، من خلال تسديد 50 بالمئة من الحد الأدنى للأجور مضاف إليها 25 دينار اً بدل ضمان اجتماعي و25 دينارا بدل مواصلات لمدة تصل الى 5 سنوات.