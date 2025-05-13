القطارنة يتسلم أوراق اعتماد سفيرة بروناي دار السلام الشقيقة

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الوكيل الإخباري- تسلّم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ماجد القطارنة، اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد سفيرة بروناي دار السلام الشقيقة، نور هدى أحمد، سفيرًا معتمدًا مقيمًا لدى المملكة. اضافة اعلان

