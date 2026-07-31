الجمعة 2026-07-31 12:57 م

القطارنة: 30 جمعية مشاركة في مهرجان "الجميد والسمن" في نسخته الـ 10

الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية
الصندوق الهاشمي لتنمية البادية
 
الجمعة، 31-07-2026 11:57 ص

الوكيل الإخباري-  قال مدير الصندوق الهاشمي لتنمية البادية، عايش القطارنة، إن النسخة العاشرة من مهرجان "الجميد والسمن" تشهد مشاركة نحو 30 جمعية من مختلف مناطق البادية، تعرض منتجات غذائية وتراثية متنوعة، في إطار دعم الأسر المنتجة وتوسيع فرص تسويق منتجاتها.

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وأوضح القطارنة ، أن المهرجان شهد هذا العام تطويرًا في الهوية البصرية والجانب التسويقي، من خلال إطلاق شعار خاص بالمهرجان، بما ينعكس إيجابا على الجمعيات المشاركة ويعزز وصول منتجاتها إلى المستهلكين.


وأضاف أن المشاركات تضم منتجات غذائية تراثية، أبرزها الجميد البلدي والسمن والأجبان ومشتقات الألبان، إلى جانب الحرف اليدوية والتحف المستوحاة من التراث الأردني، مؤكدا أنها تتميز بجودة عالية.

 
 


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