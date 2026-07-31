القطارنة: 30 جمعية مشاركة في مهرجان "الجميد والسمن" في نسخته الـ 10

وأوضح القطارنة ، أن المهرجان شهد هذا العام تطويرًا في الهوية البصرية والجانب التسويقي، من خلال إطلاق شعار خاص بالمهرجان، بما ينعكس إيجابا على الجمعيات المشاركة ويعزز وصول منتجاتها إلى المستهلكين.
وأضاف أن المشاركات تضم منتجات غذائية تراثية، أبرزها الجميد البلدي والسمن والأجبان ومشتقات الألبان، إلى جانب الحرف اليدوية والتحف المستوحاة من التراث الأردني، مؤكدا أنها تتميز بجودة عالية.
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