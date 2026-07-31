القطارنة: 30 جمعية مشاركة في مهرجان "الجميد والسمن" في نسخته الـ 10

الوكيل الإخباري- قال مدير الصندوق الهاشمي لتنمية البادية، عايش القطارنة، إن النسخة العاشرة من مهرجان "الجميد والسمن" تشهد مشاركة نحو 30 جمعية من مختلف مناطق البادية، تعرض منتجات غذائية وتراثية متنوعة، في إطار دعم الأسر المنتجة وتوسيع فرص تسويق منتجاتها.

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وأوضح القطارنة ، أن المهرجان شهد هذا العام تطويرًا في الهوية البصرية والجانب التسويقي، من خلال إطلاق شعار خاص بالمهرجان، بما ينعكس إيجابا على الجمعيات المشاركة ويعزز وصول منتجاتها إلى المستهلكين.