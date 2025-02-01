القطاع الصناعي يثمّن قرار إعفاء القضايا الجمركيَّة من الغرامات

وأكدت الغرفة في بيان اليوم السبت، أن القرار يأتي في سياق القرارات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة التي أصدرتها الحكومة و تصب في تشجيع الاستثمار وتحفيز ودعم القطاعات الاقتصادية، إذ يأتي القرار في ظل ظروف اقتصادية محلية وإقليمية استثنائية تتطلب التعاون والتنسيق، وفقاً لرؤية التحديث الاقتصادي التي تشكل أساس المسيرة الاقتصادية والتشاركية.
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