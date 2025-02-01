القطاع الصناعي يثمّن قرار إعفاء القضايا الجمركيَّة من الغرامات

الوكيل الإخباري- ثمنت غرفة صناعة الأردن، قرار الحكومة بشمول المعنيين بالقضايا الجمركية المكتشفة أو المنظم بها ضبوطات بقرارها السابق بإعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم حتى تاريخ 31 كانون الأول لعام 2022.

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