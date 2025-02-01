 
السبت 2025-02-01 05:39 م
 

القطاع الصناعي يثمّن قرار إعفاء القضايا الجمركيَّة من الغرامات

غرفة صناعة الأردن
غرفة صناعة الأردن
السبت، 01-02-2025 05:23 م

الوكيل الإخباري-   ثمنت غرفة صناعة الأردن، قرار الحكومة بشمول المعنيين بالقضايا الجمركية المكتشفة أو المنظم بها ضبوطات بقرارها السابق بإعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم حتى تاريخ 31 كانون الأول لعام 2022.

اضافة اعلان


وأكدت الغرفة في بيان اليوم السبت، أن القرار يأتي في سياق القرارات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة التي أصدرتها الحكومة و تصب في تشجيع الاستثمار وتحفيز ودعم القطاعات الاقتصادية، إذ يأتي القرار في ظل ظروف اقتصادية محلية وإقليمية استثنائية تتطلب التعاون والتنسيق، وفقاً لرؤية التحديث الاقتصادي التي تشكل أساس المسيرة الاقتصادية والتشاركية.

 
gnews

أحدث الأخبار

مادبا

أخبار محلية جلسة حوارية حول دعم الشباب والأحزاب في مادبا

غرفة صناعة الأردن

أخبار محلية القطاع الصناعي يثمّن قرار إعفاء القضايا الجمركيَّة من الغرامات

ذهب

خاص بالوكيل اسعار الذهب تسجل رقم تاريخي .. لهذا السبب !

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية بيان القاهرة يرفض تهجير الفلسطينيين أو اقتلاعهم من أرضهم تحت أي ظروف

القيادة العامة للقوات المسلحة

أخبار محلية القوات المسلحة تشّيع عدد من مرتباتها الذين قضوا نتيجة حادث سير - اسماء

تعبيرية

أخبار محلية 100 سباح يشاركون ببطولة البراعم الشتوية

تعبيرية

فلسطين خبراء: إعادة بناء النظام الصحي المنهار تماما في قطاع غزة يحتاج 12 عاما

دائرة الإحصاءات العامة

أخبار محلية مدير الإحصاءات: الأردن نموذج بتوفير الأرقام الدقيقة والموثوقة



 




الأكثر مشاهدة