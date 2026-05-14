القطامين: اضطرابات هرمز أكدت أهمية الممرات اللوجستية عالميًا

ولفت القطامين، خلال جلسة لـ المنتدى الاقتصادي الأردني بعنوان "الأردن كمركز لوجستي إقليمي: سياسات النقل رافعة للنمو والتنافسية"، إلى أن أي اضطراب في هذه الممرات ينعكس مباشرة على الاقتصاد العالمي، وأسعار الشحن، وحركة التجارة الدولية.
وأشار إلى أن مضيقًا بحريًا لا يتجاوز عرضه قرابة 30 كيلومترًا أثّر في الاقتصاد العالمي بأكمله، ما يعكس حجم الترابط بين النقل والاقتصاد والأمن العالمي، مؤكدًا أن العالم بات يبحث اليوم عن مسارات بديلة أكثر أمانًا واستقرارًا ومرونة في حركة التجارة.
وأضاف القطامين أن الأردن استطاع خلال السنوات الماضية الحفاظ على استقراره رغم الأوضاع الإقليمية الصعبة، الأمر الذي عزز ثقة العالم باستخدام المملكة كمركز عبور وموقع لوجستي آمن، موضحًا أن المملكة شهدت خلال الأزمات الأخيرة ارتفاعًا واضحًا في حركة النقل والبضائع عبر مختلف المعابر والمنافذ.
وأكد أن هذا الواقع جاء نتيجة تراكم سياسي ودبلوماسي طويل قاده الملك عبدالله الثاني والحسين بن عبدالله الثاني، ما جعل الأردن نقطة ارتكاز إقليمية تتمتع بالثقة والاستقرار والانفتاح على مختلف الأسواق.
-
أخبار متعلقة
-
لجنة أمانة عمّان تعقد جلستها الثامنة العادية
-
التعليم العالي تعلن عن منح ماجستير مقدمة من الحكومة الماليزية
-
اجتماع يبحث سير أعمال مشروع الصرف الصحي بلواء الوسطية
-
أبو صعيليك: مشاريع النقل والبنية التحتية اللوجستية تعد من المشاريع الاستراتيجية طويلة الأمد
-
الهيئة الخيرية الأردنية تختتم "شركاء التنمية" في جنوب المملكة من العقبة
-
نقابة تصرف 200 دينارا لكل متقاعديها بمناسبة عيدي الاستقلال والأضحى
-
الأردن يرحب باتفاق الإفراج عن أكثر من 1600 محتجز في اليمن
-
متحف السيارات الملكي ينظم احتفالًا بعيد الاستقلال الثمانين الجمعة 22 أيار