القطامين: اضطرابات هرمز أكدت أهمية الممرات اللوجستية عالميًا

الخميس، 14-05-2026 02:45 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير النقل نضال القطامين، الخميس، إن التغيرات الجيوسياسية المتسارعة التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، خصوصًا أزمة مضيق هرمز وتداعياتها على المنطقة والعالم، أثبتت للعالم أهمية سلاسل الإمداد والممرات اللوجستية.اضافة اعلان


ولفت القطامين، خلال جلسة لـ المنتدى الاقتصادي الأردني بعنوان "الأردن كمركز لوجستي إقليمي: سياسات النقل رافعة للنمو والتنافسية"، إلى أن أي اضطراب في هذه الممرات ينعكس مباشرة على الاقتصاد العالمي، وأسعار الشحن، وحركة التجارة الدولية.

وأشار إلى أن مضيقًا بحريًا لا يتجاوز عرضه قرابة 30 كيلومترًا أثّر في الاقتصاد العالمي بأكمله، ما يعكس حجم الترابط بين النقل والاقتصاد والأمن العالمي، مؤكدًا أن العالم بات يبحث اليوم عن مسارات بديلة أكثر أمانًا واستقرارًا ومرونة في حركة التجارة.

وأضاف القطامين أن الأردن استطاع خلال السنوات الماضية الحفاظ على استقراره رغم الأوضاع الإقليمية الصعبة، الأمر الذي عزز ثقة العالم باستخدام المملكة كمركز عبور وموقع لوجستي آمن، موضحًا أن المملكة شهدت خلال الأزمات الأخيرة ارتفاعًا واضحًا في حركة النقل والبضائع عبر مختلف المعابر والمنافذ.

وأكد أن هذا الواقع جاء نتيجة تراكم سياسي ودبلوماسي طويل قاده الملك عبدالله الثاني والحسين بن عبدالله الثاني، ما جعل الأردن نقطة ارتكاز إقليمية تتمتع بالثقة والاستقرار والانفتاح على مختلف الأسواق.
 
 


ب

