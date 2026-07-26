القطامين: تطوير منظومة الموانئ أولوية لتعزيز مكانة العقبة مركزا لوجستيا

الوكيل الإخباري- تفقد وزير النقل ووزير العمل نضال القطامين، الأحد، سير العمليات والخدمات اللوجستية في موانئ العقبة، وذلك في إطار زيارة رئيس الوزراء جعفر حسان إلى العقبة وافتتاحه عددا من المشاريع.

اضافة اعلان



وشملت الجولة ميناء حاويات العقبة، وميناء النفط، والساحة الجمركية رقم 4، حيث اطلع على سير العمليات التشغيلية ومستوى الخدمات المقدمة في هذه المرافق.



واطلع القطامين خلال زيارته لميناء حاويات العقبة (ACT) على واقع العمل والعمليات التشغيلية، واستمع إلى إيجاز حول واقع العمل وحركة المناولة، وخطط تطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمات، إضافة إلى آليات تحسين انسيابية حركة الشاحنات وتقليل أوقات الانتظار.



كما تفقد ميناء النفط، واطلع على واقع حركة نقل المشتقات النفطية فيه.



واختتم القطامين جولته بزيارة الساحة الجمركية رقم (4)، واطلع على آليات تنظيم حركة الشاحنات وإجراءات المعاينة الجمركية، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل حركة البضائع وتسريع الإجراءات اللوجستية.



وأكد القطامين أهمية مواصلة تطوير منظومة الموانئ ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية يمثلان أولوية لتعزيز دور العقبة كمركز تجاري ولوجستي، ودعم النشاط الاقتصادي والاستثماري بما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.