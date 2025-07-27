القطامين مديرا عاما للشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية

الوكيل الإخباري- قرر مجلس إدارة الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية تعيين قيس مرضي القطامين مديرا عاما للشركة.

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ويأتي هذا التعيين في إطار توجهات الشركة لتعزيز دورها الريادي في دعم القطاع الزراعي في الأردن وفلسطين وتوسيع شبكة الترويج والتسويق للمنتجات الزراعية على المستويين المحلي والإقليمي.



وبحسب بيان الشركة اليوم الأحد، يمتلك القطامين خبرة مهنية تمتد لأكثر من 3 عقود، شغل خلالها مناصب قيادية واستشارية عليا في مؤسسات وطنية وعربية ودولية.