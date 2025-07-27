القطامين مديرا عاما للشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية

ويأتي هذا التعيين في إطار توجهات الشركة لتعزيز دورها الريادي في دعم القطاع الزراعي في الأردن وفلسطين وتوسيع شبكة الترويج والتسويق للمنتجات الزراعية على المستويين المحلي والإقليمي.
وبحسب بيان الشركة اليوم الأحد، يمتلك القطامين خبرة مهنية تمتد لأكثر من 3 عقود، شغل خلالها مناصب قيادية واستشارية عليا في مؤسسات وطنية وعربية ودولية.
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