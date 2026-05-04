القطامين يؤكد أهمية التشاركية لتسهيل النقل والتجارة وتعزيز حركة الترانزيت

الوكيل الإخباري- أكد وزير النقل نضال القطامين أهمية التشاركية والتنسيق مع الجهات المعنية، مشددا على الدور الحيوي لقطاع التخليص في تسهيل عملية النقل والتجارة والترانزيت ودعم الحركة التجارية، بما ينعكس إيجابا على مختلف القطاعات الاقتصادية ويخدم المصلحة الوطنية.

جاء ذلك خلال لقائه في مقر وزارة النقل أعضاء نقابة التخليص ونقل البضائع، بحضور أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، وعدد من المعنيين في الوزارة والهيئة، حيث جرى بحث واقع القطاع وسبل تطويره بما يعزز كفاءة الخدمات اللوجستية.