القطامين يؤكد أهمية التشاركية لتسهيل النقل والتجارة وتعزيز حركة الترانزيت

الإثنين، 04-05-2026 04:35 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير النقل نضال القطامين أهمية التشاركية والتنسيق مع الجهات المعنية، مشددا على الدور الحيوي لقطاع التخليص في تسهيل عملية النقل والتجارة والترانزيت ودعم الحركة التجارية، بما ينعكس إيجابا على مختلف القطاعات الاقتصادية ويخدم المصلحة الوطنية.

جاء ذلك خلال لقائه في مقر وزارة النقل أعضاء نقابة التخليص ونقل البضائع، بحضور أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، وعدد من المعنيين في الوزارة والهيئة، حيث جرى بحث واقع القطاع وسبل تطويره بما يعزز كفاءة الخدمات اللوجستية.


واستمع الوزير خلال اللقاء إلى أعضاء النقابة حول أبرز التحديات التي تواجه عملهم، مؤكدا أهمية تذليل العقبات ومعالجة المعيقات بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتسهيل الإجراءات، وبما يضمن انسيابية حركة البضائع.

 
 


