القطامين يبحث مع الإيكاو الالتزام بمعايير السلامة الجوية وأمن المطارات

الوكيل الإخباري-   بحث وزير النقل نضال القطامين، الأحد، مع فريق التدقيق الدولي التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو، مستوى جاهزية الأردن ودرجة التزامه بمعايير السلامة الجوية وأمن المطارات.

واستعرض الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني ضيف الله الفرجات، وممثلون عن الجهات المعنية في قطاع الطيران، الإجراءات المتبعة لضمان الامتثال المستمر للوائح والتشريعات الدولية الناظمة لقطاع الطيران المدني، ومراجعة آليات التعامل مع ملاحظات وتقارير المتابعة الدولية ذات الصلة.


وأكّد القطامين أن الأردن حريص بشكل دائم على الامتثال الكامل للوائح والتشريعات الدولية والعمل ضمن المعايير المعتمدة عالميا، مشددا على أن عامل السلامة والأمان يأتي في طليعة أولويات العمل في مختلف مرافق الطيران والمطارات، وبما يعزز موثوقية وكفاءة منظومة النقل الجوي.

 
 


