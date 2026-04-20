القطامين يبحث مع السفير العراقي تعزيز التعاون في قطاع النقل

الوكيل الإخباري- بحث وزير النقل الدكتور نضال القطامين، مع السفير العراقي لدى المملكة عمر البرزنجي، سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع النقل بين البلدين، بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية المشتركة.

وبحسب بيان لوزارة النقل، اليوم الاثنين، أكد القطامين، خلال لقائه السفير العراقي، عمق العلاقات الأخوية التي تربط الأردن والعراق، مشيرا إلى أنها علاقات تاريخية راسخة ومتأصلة تقوم على التعاون والتكامل في مختلف المجالات ، لا سيما في قطاع النقل الذي يشكل ركيزة أساسية لدعم التبادل التجاري بين البلدين.

وشدد على أهمية تطوير أطر التعاون المشترك، بما في ذلك دراسة مشاريع الربط السككي بين الأردن والعراق، لما لها من دور محوري في تعزيز كفاءة سلاسل التوريد وتسهيل حركة البضائع، إلى جانب العمل على تذليل العقبات أمام حركة الشاحنات وتبسيط الإجراءات ذات الصلة.



من جهته، أكد البرزنجي متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، لافتا إلى تطابق الرؤى حيال تعزيز المصالح المشتركة وتوسيع مجالات التعاون، خاصة في قطاعي النقل والتجارة.



وأعرب عن استعداد العراق الدائم للتعاون مع الأردن لتسهيل حركة النقل والتبادل التجاري، بما في ذلك العمل على تسهيل إجراءات التأشيرات وتبسيط حركة الأفراد والبضائع، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي بين البلدين.