القطامين يبحث مع السفير العراقي تعزيز التعاون في قطاع النقل

وبحسب بيان لوزارة النقل، اليوم الاثنين، أكد القطامين، خلال لقائه السفير العراقي، عمق العلاقات الأخوية التي تربط الأردن والعراق، مشيرا إلى أنها علاقات تاريخية راسخة ومتأصلة تقوم على التعاون والتكامل في مختلف المجالات
من جهته، أكد البرزنجي متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، لافتا إلى تطابق الرؤى حيال تعزيز المصالح المشتركة وتوسيع مجالات التعاون، خاصة في قطاعي النقل والتجارة.
وأعرب عن استعداد العراق الدائم للتعاون مع الأردن لتسهيل حركة النقل والتبادل التجاري، بما في ذلك العمل على تسهيل إجراءات التأشيرات وتبسيط حركة الأفراد والبضائع، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي بين البلدين.
واتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجهات المعنية في البلدين، بما يفضي إلى تنفيذ مشاريع مشتركة تعزز التكامل الاقتصادي وتدعم مسارات التنمية المستدامة.
