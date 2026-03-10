القطامين يبحث مع السفير الكازاخستاني تعزيز التعاون في مجالات النقل والسكك الحديدية

وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون الممكنة في تطوير منظومة النقل، بما يسهم في دعم حركة التنقل وتبادل الخبرات الفنية والتقنية، والاستفادة من التجارب المتقدمة في هذا القطاع، الأمر الذي يعزز كفاءة الخدمات المقدمة ويرتقي بمستوى البنية التحتية للنقل.
وأكد القطامين عمق العلاقات التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تقوم على أسس من الصداقة والتعاون المشترك، وهو ما يفتح المجال أمام توسيع الشراكات الثنائية في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع النقل، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
ولفت إلى أهمية تطوير التعاون في مجالات نقل الركاب والسكك الحديدية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ودعم جهود تطوير قطاع النقل وتعزيز دوره في خدمة الاقتصاد والتنمية.
من جانبه، أشار السفير الكازاخستاني إلى متانة العلاقات التي تربط بلاده بالأردن، مؤكدًا حرص كازاخستان على تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في مختلف المجالات، خاصة في قطاع النقل الذي يشكل أحد القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية الاقتصادية والتبادل التجاري.
كما أعرب عن اهتمام بلاده بتبادل الخبرات والتجارب مع الأردن، والاستفادة من فرص التعاون المشترك بما يسهم في تطوير منظومة النقل وتعزيز التكامل بين البلدين في هذا المجال.
