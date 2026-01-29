القطامين يبحث مع السفير الهندي تعزيز التعاون في قطاع النقل

وأكد الدكتور القطامين متانة العلاقات الأردنية الهندية، مشددًا على ضرورة ترجمة هذه العلاقات إلى تعاون عملي ومستدام يحقق المصلحة الثنائية، خاصة في القطاعات الحيوية ذات الأثر الاقتصادي والتنموي.
