القطامين يبحث مع السفير الهندي تعزيز التعاون في قطاع النقل

الوكيل الإخباري- بحث وزير النقل الدكتور نضال القطامين، اليوم، مع السفير الهندي لدى المملكة مانيش تشوهان، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع النقل، لا سيما في مجال النقل السككي، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية.

اضافة اعلان