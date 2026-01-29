الخميس 2026-01-29 07:16 م

القطامين يبحث مع السفير الهندي تعزيز التعاون في قطاع النقل

الوكيل الإخباري-   بحث وزير النقل الدكتور نضال القطامين، اليوم، مع السفير الهندي لدى المملكة مانيش تشوهان، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع النقل، لا سيما في مجال النقل السككي، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية.

وأكد الدكتور القطامين متانة العلاقات الأردنية الهندية، مشددًا على ضرورة ترجمة هذه العلاقات إلى تعاون عملي ومستدام يحقق المصلحة الثنائية، خاصة في القطاعات الحيوية ذات الأثر الاقتصادي والتنموي.

 
 


