الثلاثاء 2026-07-07 12:20 م

القطامين يفتتح اليوم الوطني الثاني للتشغيل

مبنى وزارة العمل
وزارة العمل
 
الثلاثاء، 07-07-2026 11:43 ص

الوكيل الإخباري-   افتتح وزير النقل ووزير العمل بالوكالة الدكتور نضال القطامين اليوم الثلاثاء اليوم الوطني الثاني للتشغيل في المدينة الرياضية في العاصمة، بحضور وزير الشباب رائد العدوان وأمين عام وزارة العمل الدكتور عبد الحليم دوجان.

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وتنظم الوزارة فعاليات اليوم الوطني الثاني للتشغيل بالشراكة مع اليونيسف وبدعم من مملكة هولندا من خلال شراكة آفاق، في 15 موقع في المملكة منها 4 مواقع في العاصمة وباقي المواقع موزعة على كافة محافظات المملكة، وذلك من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر .


ويشارك في هذا اليوم نحو 700 مؤسسة وشركة من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص ومنها قطاعات التعليم الخاص، الخدمات والتمويل، السياحة، الاتصالات والقطاع الصناعي وشركات الخدمات اللوجستية والأمن والحماية.


وقال الوزير القطامين "الحكومة تعمل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي التي وجه لها جلالة الملك عبد الله الثاني على تنفيذ سياسات ومبادرات تهدف إلى تعزيز تشغيل الشباب وتنمية قدراتهم بما يتناسب مع المتطلبات الجديدة لسوق العمل، إضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية."


وأضاف أن اليوم الوطني الثاني للتشغيل جاء نتيجة الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص المشغل الرئيسي للشباب من كلا الجنسين، مثمنا تجاوب شركات القطاع الخاص التي شاركت في هذا اليوم الوطني لزيادة تشغيل الأردنيين في سوق العمل.


وأكد الوزير أن من أبرز أولويات وزارة العمل تشغيل الأردنيين من خلال التشبيك بين الباحثات والباحثين مع أصحاب العمل في القطاع الخاص داخل المملكة.


وأشار القطامين إلى أن الوزارة حرصت أيضا على توفير البيئة المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وللمرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل بشكل يوفر لها كامل الامتيازات والحقوق العمالية لها.

 
 


gnews

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