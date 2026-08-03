القطامين يلتقي وفداً من السفارة البريطانية ومجموعة بوسطن الاستشارية

واستعرض القطامين، خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام وزارة النقل، فارس أبو دية، أولويات الوزارة وخططها لتطوير منظومة النقل، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدا أهمية تبني أفضل الممارسات العالمية، وتوسيع مجالات الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع النقل، لتعزيز كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
من جانبها، قدمت مجموعة بوسطن الاستشارية "BCG" عرضا حول خبراتها الدولية في تطوير قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، وإدارة برامج التحول، ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPs)، إلى جانب الحلول المبتكرة في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، بما يدعم تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
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