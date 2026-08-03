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القطامين يلتقي وفداً من السفارة البريطانية ومجموعة بوسطن الاستشارية

القطامين يلتقي وفداً من السفارة البريطانية ومجموعة بوسطن الاستشارية
القطامين يلتقي وفداً من السفارة البريطانية ومجموعة بوسطن الاستشارية
 
الإثنين، 03-08-2026 03:07 م

الوكيل الإخباري-   بحث وزير النقل ووزير العمل، الدكتور نضال القطامين، خلال لقائه وفدا من السفارة البريطانية ومجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، سبل التعاون في دعم مشاريع تطوير قطاع النقل، والاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات التخطيط الاستراتيجي، والتحول الرقمي، وتعزيز كفاءة الخدمات.

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واستعرض القطامين، خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام وزارة النقل، فارس أبو دية، أولويات الوزارة وخططها لتطوير منظومة النقل، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدا أهمية تبني أفضل الممارسات العالمية، وتوسيع مجالات الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع النقل، لتعزيز كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.


من جانبها، قدمت مجموعة بوسطن الاستشارية "BCG" عرضا حول خبراتها الدولية في تطوير قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، وإدارة برامج التحول، ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPs)، إلى جانب الحلول المبتكرة في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، بما يدعم تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

 
 


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