القطامين يلتقي وفداً من السفارة البريطانية ومجموعة بوسطن الاستشارية

الوكيل الإخباري- بحث وزير النقل ووزير العمل، الدكتور نضال القطامين، خلال لقائه وفدا من السفارة البريطانية ومجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، سبل التعاون في دعم مشاريع تطوير قطاع النقل، والاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات التخطيط الاستراتيجي، والتحول الرقمي، وتعزيز كفاءة الخدمات.

اضافة اعلان



واستعرض القطامين، خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام وزارة النقل، فارس أبو دية، أولويات الوزارة وخططها لتطوير منظومة النقل، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدا أهمية تبني أفضل الممارسات العالمية، وتوسيع مجالات الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع النقل، لتعزيز كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.