القناة الخاصة لولي العهد على يوتيوب تنشر مقطعا لتدريب رمايات على الأسلحة المتوسطة

ويأتي نشر المقطع ضمن سلسلة فيديوهات تغطي جانباً من خدمة سموه في الكتيبة الخاصة 101 التي يشغل فيها مساعدا لقائد الكتيبة منذ أن التحق فيها في تموز الماضي.
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