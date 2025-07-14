القناة الخاصة لولي العهد على يوتيوب تنشر مقطعا لتدريب رمايات على الأسلحة المتوسطة

الوكيل الإخباري- نشرت القناة الخاصة لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على منصة يوتيوب، الاثنين، مقطع فيديو "تدريب رمايات مختلفة على الأسلحة المتوسطة"، أحد التدريبات العسكرية التي نفذتها الكتيبة الخاصة 101، إحدى وحدات قيادة قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية، والتي يشغل فيها سمو ولي العهد، مساعدًا لقائد الكتيبة.

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ويأتي نشر المقطع ضمن سلسلة فيديوهات تغطي جانباً من خدمة سموه في الكتيبة الخاصة 101 التي يشغل فيها مساعدا لقائد الكتيبة منذ أن التحق فيها في تموز الماضي.