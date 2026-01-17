السبت 2026-01-17 07:54 م

القناة الخاصة لولي العهد على يوتيوب تنشر مقطعا لتدريب رمايات نفذته الكتيبة الخاصة 101

السبت، 17-01-2026 05:54 م

الوكيل الإخباري- نشرت القناة الرسمية لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على منصة يوتيوب، السبت، مقطع فيديو جديد، لتدريب على الرمايات المكثفة والمختلفة، والذي نفذته الكتيبة الخاصة 101، إحدى وحدات قيادة قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية، تحت إشراف مساعد قائد الكتيبة الخاصة 101، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

ويأتي نشر المقطع ضمن سلسلة فيديوهات تغطي جانباً من خدمة سموه في الكتيبة الخاصة 101 التي يشغل فيها مساعدا لقائد الكتيبة.

 

 
 


