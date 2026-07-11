القناة الرسمية لولي العهد تنشر فيديو لتدريب التعايش العسكري في الكتيبة الخاصة 101

ويهدف التدريب، إلى تعزيز الكفاءة والقدرات الفردية لمرتبات الكتيبة، والتكيف من خلال استخدام الوسائل المتوفرة والبديلة ضمن البيئات القتالية المختلفة.
يذكر أن نشر المقطع، يأتي ضمن سلسلة فيديوهات، يتم نشرها تباعا، تغطي جانبًا من خدمة سموه في الكتيبة الخاصة 101 التي يشغل فيها مساعدًا لقائد الكتيبة.
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