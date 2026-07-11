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القناة الرسمية لولي العهد تنشر فيديو لتدريب التعايش العسكري في الكتيبة الخاصة 101

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جانب من الفيديو
 
السبت، 11-07-2026 05:52 م

الوكيل الإخباري- نشرت القناة الرسمية لسموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على منصة يوتيوب، السبت، مقطع فيديو جديدا، لتدريب التعايش العسكري، والذي نفذته الكتيبة الخاصة 101، إحدى وحدات قيادة قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية، شارك فيه سموّه برفقة زملائه في الكتيبة.

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ويهدف التدريب، إلى تعزيز الكفاءة والقدرات الفردية لمرتبات الكتيبة، والتكيف من خلال استخدام الوسائل المتوفرة والبديلة ضمن البيئات القتالية المختلفة.


يذكر أن نشر المقطع، يأتي ضمن سلسلة فيديوهات، يتم نشرها تباعا، تغطي جانبًا من خدمة سموه في الكتيبة الخاصة 101 التي يشغل فيها مساعدًا لقائد الكتيبة.

 

 
 


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