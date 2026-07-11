القناة الرسمية لولي العهد تنشر فيديو لتدريب التعايش العسكري في الكتيبة الخاصة 101

الوكيل الإخباري- نشرت القناة الرسمية لسموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على منصة يوتيوب، السبت، مقطع فيديو جديدا، لتدريب التعايش العسكري، والذي نفذته الكتيبة الخاصة 101، إحدى وحدات قيادة قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية، شارك فيه سموّه برفقة زملائه في الكتيبة.

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ويهدف التدريب، إلى تعزيز الكفاءة والقدرات الفردية لمرتبات الكتيبة، والتكيف من خلال استخدام الوسائل المتوفرة والبديلة ضمن البيئات القتالية المختلفة.