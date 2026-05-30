القناة الرياضية الأردنية تنقل المباراتين الوديتين للنشامى أمام سويسرا وكولومبيا

الوكيل الإخباري- أعلنت القناة الرياضية الأردنية نقل المباراتين الوديتين للمنتخب الوطني أمام سويسرا وكولومبيا، ضمن استعدادات "النشامى" للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. اضافة اعلان





ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السويسري عند الساعة الرابعة من عصر الأحد 31 أيار.



كما يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الكولومبي يوم الأحد 7 حزيران فيما لم يحدد موعد المباراة بعد.









