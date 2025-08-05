الثلاثاء 2025-08-05 10:11 ص
 

القنصل العام في جدة يزور وفد منتخب كرة السلة

القنصل العام في جدة يزور وفد منتخب كرة السلة
القنصل العام في جدة يزور وفد منتخب كرة السلة
 
الثلاثاء، 05-08-2025 12:13 ص
الوكيل الإخباري- تفقد القنصل العام في جدة السفير محمد حميد، وفد المنتخب الوطني لكرة السلة في مدينة جدة بالسعودية، في إطار مشاركة "النشامى" في نهائيات كأس آسيا 2025.اضافة اعلان


وأكد السفير حميد ثقته بقدرة المنتخب على تمثيل الأردن بصورة مشرفة تعكس تطلعات الشارع الرياضي الأردني، متمنياً للنشامى التوفيق وتحقيق نتائج إيجابية.

وتأتي هذه الزيارة في سياق الدعم المعنوي الذي تحرص البعثة الدبلوماسية على تقديمه لممثلي الوطن في المحافل الدولية، تأكيداً على أهمية تعزيز الروح الوطنية والوقوف خلف النشامى في مشوارهم القاري.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

أحد عناصر ادارة السير في الميدان

أخبار محلية الأمن العام: إشارات رقباء السير بالميدان تقلل الارتباك

الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار يتراجع مع تزايد احتمال خفض الفائدة واستمرار ضبابية الرسوم الجمركية

ىى

طب وصحة إهمال التهاب الضرس قد يصيبك بمشاكل خطيرة في الغدة الدرقية

قلقلقل

منوعات لا للحشرات في المنزل! 8 نصائح ذكية لتهوية آمنة في الصيف

نننن

منوعات كيف تحفظين البقوليات والحبوب لأطول فترة؟ إليك 4 خطوات فعّالة

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية طلبة "التوجيهي" جيل 2008 يتقدمون للاختبار بمبحث تاريخ الأردن

تتت

منوعات طلب مثير للجدل.. حيوانات أليفة لتغذية حيوانات مفترسة في الدنمارك

ه

منوعات ذعر في بريطانيا بعد العثور على "فأر بحجم قطة" داخل منزل - صور



 
 





الأكثر مشاهدة