القنصل العام في جدة يزور وفد منتخب كرة السلة

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الوكيل الإخباري- تفقد القنصل العام في جدة السفير محمد حميد، وفد المنتخب الوطني لكرة السلة في مدينة جدة بالسعودية، في إطار مشاركة "النشامى" في نهائيات كأس آسيا 2025. اضافة اعلان





وأكد السفير حميد ثقته بقدرة المنتخب على تمثيل الأردن بصورة مشرفة تعكس تطلعات الشارع الرياضي الأردني، متمنياً للنشامى التوفيق وتحقيق نتائج إيجابية.



وتأتي هذه الزيارة في سياق الدعم المعنوي الذي تحرص البعثة الدبلوماسية على تقديمه لممثلي الوطن في المحافل الدولية، تأكيداً على أهمية تعزيز الروح الوطنية والوقوف خلف النشامى في مشوارهم القاري.

