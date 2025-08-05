القنصل العام في جدة يزور وفد منتخب كرة السلة

وأكد السفير حميد ثقته بقدرة المنتخب على تمثيل الأردن بصورة مشرفة تعكس تطلعات الشارع الرياضي الأردني، متمنياً للنشامى التوفيق وتحقيق نتائج إيجابية.
وتأتي هذه الزيارة في سياق الدعم المعنوي الذي تحرص البعثة الدبلوماسية على تقديمه لممثلي الوطن في المحافل الدولية، تأكيداً على أهمية تعزيز الروح الوطنية والوقوف خلف النشامى في مشوارهم القاري.
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