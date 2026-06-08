القنوات الناقلة للقاء النشامى أمام كولومبيا والتشكيلة الرسمية للنشامى

وتقام المباراة على ستاد سنابدراغون (Snapdragon Stadium) في مدينة سان دييغو الأميركية، في اختبار فني مهم للنشامى أمام أحد أبرز منتخبات أميركا الجنوبية، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل خوض غمار المونديال.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية عند الساعة الثانية فجرًا بتوقيت الأردن.
القنوات الناقلة
تنقل المباراة مباشرة عبر شاشة القناة الأردنية الرياضية .
التشكيلة الرسمية لمنتخب الأردن
حراسة المرمى:
يزيد أبو ليلى.
خط الدفاع:
عبد الله نصيب، يزن العرب، سليم عبيد، إحسان حداد.
خط الوسط:
نزار الرشدان، نور الروابدة، مهند أبو طه، موسى التعمري.
خط الهجوم:
علي علوان، عودة الفاخوري.
وتحظى المباراة باهتمام كبير من الجماهير الأردنية، كونها تمثل فرصة مهمة للجهاز الفني بقيادة جمال سلامي للوقوف على جاهزية اللاعبين واختبار عدد من الخيارات الفنية قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، حيث يشارك المنتخب الوطني للمرة الأولى في تاريخه بالبطولة العالمية.
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