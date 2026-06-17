القنوات الناقلة لمباراة الأردن والنمسا في الظهور التاريخي الأول للنشامى

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الوكيل الإخباري- ينتظر الشعب الأردني بأكمله موعد الظهور الأول التاريخي لمنتخب بلادهم في كأس العالم عندما يلتقون بمنتخب النمسا في دور المجموعات. اضافة اعلان





وينافس "النشامى" في المجموعة العاشرة والتي تجمعه، إلى جانب منتخب النمسا، منتخبات الأرجنتين ومنتخب عربي آخر هو منتخب الجزائر.



ويعول الأردن على مهاجم رين الفرنسي موسى التعمري صاحب سبعة أهداف في التصفيات، إلى جانب يزن العرب وعلي علوان.



من جهته، يعيش منتخب النمسا حالة من الاستقرار على المستوى الفني بقيادة الألماني رالف رانغنيك، معتمداً على خبرة لاعبيه الدوليين، أبرزهم دافيد ألابا ومارسيل سابيتسر وماركو أرناوتوفيتش وكونراد لايمر.



ويواجه منتخب الأردن نظيره النمسا يوم الأربعاء، وتبدأ المباراة في الساعة 7 صباحاً بتوقيت عمّان ومكة المكرمة، و8 صباحاً بتوقيت أبوظبي.



القنوات الناقلة لمباراة الأردن ضد النمسا:



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