القوات المسلحة: استهداف أراضي المملكة بثلاثة صواريخ خلال ال 24 ساعة الماضية

الوكيل الإخباري- أعلنت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي اليوم الخميس، عن استهداف إيران لأراضي المملكة بثلاثة صواريخ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت مديرية الإعلام العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة بأن سلاح الجو الملكي اعترض جميع هذه الصواريخ بكفاءة واقتدار.



من جانبه أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 17 بلاغاً لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات.



وأشار الناطق الإعلامي إلى أنه لم تقع أية إصابات نتيجة تلك الحوادث بفضل الله، فيما حصلت بعض الأضرار المادية.

وجدد الناطق الإعلامي التحذير من التجمهر أو الاقتراب أو العبث بأي جسم غريب أو شظايا لخطورتها، مؤكداً ضرورة الالتزام بالنصائح والتعليمات التي تم نشرها من خلال الجهات الرسمية.