الأربعاء 2026-06-10 07:57 ص

القوات المسلحة: اعتراض وإسقاط 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأزرق

القوات المسلحة: اعتراض وإسقاط 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأزرق
القوات المسلحة: اعتراض وإسقاط 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأزرق
 
الأربعاء، 10-06-2026 06:55 ص
الوكيل الإخباري-   صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن انظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت مساء الثلاثاء خمسة صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء.اضافة اعلان


وبيّن المصدر أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا، دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيراً إلى أن الفرق الهندسية تعاملت من مخلفات تلك الصواريخ لضمان عدم وجود مواد متفجرة داخلها.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تتابع التطورات والمستجدات الإقليمية الراهنة، وأنها تعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، ولن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

أسعار النفط تقفز عالمياً بعد الضربة الأمريكية على إيران الأربعاء

أسواق ومال أسعار النفط تقفز عالمياً بعد الضربة الأمريكية على إيران الأربعاء

أجواء صيفية معتدلة في معظم مناطق المملكة الأربعاء

الطقس أجواء صيفية معتدلة في معظم مناطق المملكة الأربعاء

الكوليرا تتفشى في شمال شرق نيجيريا وتحصد عشرات الأرواح

عربي ودولي الكوليرا تتفشى في شمال شرق نيجيريا وتحصد عشرات الأرواح

ليلة الرد الأميركي على إسقاط الأباتشي .. ماذا جرى ؟

عربي ودولي ليلة الرد الأميركي على إسقاط الأباتشي .. ماذا جرى ؟

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أميركية في البحرين

عربي ودولي الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أميركية في البحرين

البث المباشر لـ "برنامج الوكيل"

أخبار محلية البث المباشر لـ "برنامج الوكيل"

القوات المسلحة: اعتراض وإسقاط 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأزرق

أخبار محلية القوات المسلحة: اعتراض وإسقاط 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأزرق

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عربي ودولي عراقجي: لن نترك أي هجوم أو تهديد دون رد



 
 






الأكثر مشاهدة

 