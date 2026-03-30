القوات المسلحة: اعتراض 5 صواريخ ومسيرة خلال الساعات الماضية

الإثنين، 30-03-2026 01:50 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، الاثنين، عن استهداف أراضي المملكة بخمسة صواريخ ومسيّرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.اضافة اعلان


وأكدت مديرية الإعلام العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة أن سلاح الجو الملكي اعترض الصواريخ الخمسة التي كانت منطلقة من إيران، والمسيّرة، وقام بتدميرها بكل حرفية.

من جانبه، أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 20 بلاغاً لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات.

وأشار الناطق الإعلامي إلى وقوع إصابة لسيدة إثر سقوط شظايا صاروخ في ساحة منزلها وسط المملكة، وقد غادرت المستشفى بعد تلقيها الرعاية اللازمة.

وجدد الناطق الإعلامي التحذير من التجمهر أو الاقتراب أو العبث بأي جسم غريب أو شظايا لخطورتها، مؤكداً ضرورة الالتزام بالنصائح والتعليمات التي تم نشرها من خلال الجهات الرسمية.

ودعا الجميع إلى ضرورة إبلاغ الأجهزة الأمنية عند مشاهدة أي جسم مشبوه عبر رقم الطوارئ 911، مشدداً على أهمية الالتزام بالتعليمات والاعتماد على المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة.
 
 


الأردن يدين بأشد العبارات ما جرى في الكويت

أخبار محلية الأردن يدين بأشد العبارات ما جرى في الكويت

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى السعودية

أخبار محلية الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى السعودية

وزير الصناعة: سنتدخل بسقوف سعرية لمواجهة أي ارتفاع غير مبرر بالأسواق

أخبار محلية وزير الصناعة: سنتدخل بسقوف سعرية لمواجهة أي ارتفاع غير مبرر بالأسواق

أخبار محلية وزير العمل الأسبق قطامين: نهاية الضمان عام 2066 ويجب رد قانون الضمان لأنه لا يضمن الاستدامة

يحذر خبراء الصحة من تناول المكسرات ليلاً، لما قد يحملُ ذلك من بعض السلبيات التي يغفل عنها كثيرون، خاصة عند الإفراط أو اختيار أنواع غير مناسبة. والمكسرات غنية بالدهون والسعرات الحرارية، ما يجعل تناول

طب وصحة المكسرات.. لماذا يجب عدم تناولها ليلاً؟

الأمن يكشف تفاصيل إصابة سيدة بشظية صاروخ في ساحة منزلها

أخبار محلية الأمن يكشف تفاصيل إصابة سيدة بشظية صاروخ في ساحة منزلها

