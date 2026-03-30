القوات المسلحة: اعتراض 5 صواريخ ومسيرة خلال الساعات الماضية

الوكيل الإخباري- أعلنت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، الاثنين، عن استهداف أراضي المملكة بخمسة صواريخ ومسيّرة خلال الـ 24 ساعة الماضية. اضافة اعلان





وأكدت مديرية الإعلام العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة أن سلاح الجو الملكي اعترض الصواريخ الخمسة التي كانت منطلقة من إيران، والمسيّرة، وقام بتدميرها بكل حرفية.



من جانبه، أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 20 بلاغاً لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات.



وأشار الناطق الإعلامي إلى وقوع إصابة لسيدة إثر سقوط شظايا صاروخ في ساحة منزلها وسط المملكة، وقد غادرت المستشفى بعد تلقيها الرعاية اللازمة.



وجدد الناطق الإعلامي التحذير من التجمهر أو الاقتراب أو العبث بأي جسم غريب أو شظايا لخطورتها، مؤكداً ضرورة الالتزام بالنصائح والتعليمات التي تم نشرها من خلال الجهات الرسمية.



ودعا الجميع إلى ضرورة إبلاغ الأجهزة الأمنية عند مشاهدة أي جسم مشبوه عبر رقم الطوارئ 911، مشدداً على أهمية الالتزام بالتعليمات والاعتماد على المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة.





