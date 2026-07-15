القوات المسلحة الأردنية تتسلّم مساعدات طبية من سلطنة عُمان

وأكد نائب السفير العُماني لدى المملكة، الوزير المفوض يعقوب الرقيشي، أن هذه المساعدات تجسد حرص سلطنة عُمان على مساندة الجهود الإنسانية والإغاثية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيراً إلى استمرار بلاده في تقديم مختلف أشكال الدعم، بما يعزز قدرة المستشفيات الميدانية الأردنية على مواصلة أداء رسالتها الإنسانية والطبية في قطاع غزة.
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