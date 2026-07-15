الأربعاء 2026-07-15 05:49 م

القوات المسلحة الأردنية تتسلّم مساعدات طبية من سلطنة عُمان

القوات المسلحة الأردنية تتسلّم مساعدات طبية من سلطنة عُمان
القوات المسلحة الأردنية تتسلّم مساعدات طبية من سلطنة عُمان
 
الأربعاء، 15-07-2026 03:56 م

الوكيل الإخباري-   تسلّمت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ممثلة بمديرية الخدمات الطبية الملكية، وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الأربعاء، مساعدات طبية مقدمة من سلطنة عُمان الشقيقة، دعماً للجهود الطبية والإنسانية التي تنفذها المملكة لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة.

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وأكد نائب السفير العُماني لدى المملكة، الوزير المفوض يعقوب الرقيشي، أن هذه المساعدات تجسد حرص سلطنة عُمان على مساندة الجهود الإنسانية والإغاثية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيراً إلى استمرار بلاده في تقديم مختلف أشكال الدعم، بما يعزز قدرة المستشفيات الميدانية الأردنية على مواصلة أداء رسالتها الإنسانية والطبية في قطاع غزة.

 
 


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