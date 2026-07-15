القوات المسلحة الأردنية تتسلّم مساعدات طبية من سلطنة عُمان

الوكيل الإخباري- تسلّمت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ممثلة بمديرية الخدمات الطبية الملكية، وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الأربعاء، مساعدات طبية مقدمة من سلطنة عُمان الشقيقة، دعماً للجهود الطبية والإنسانية التي تنفذها المملكة لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة.

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