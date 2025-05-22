القوات المسلحة الأردنية تُجلي طفلين مريضين من غزة

وتمت عملية الإجلاء باستقبال المرضى ومرافقيهم عبر جسر الملك حسين، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، ومن ثم نقلهم إلى المستشفيات المخصصة لتقديم العلاج.
ووصل عدد المرضى الذين تم إجلاؤهم إلى المملكة برا وجوا حتى الآن 41 طفلاً برفقة 81 فردا من ذويهم، عاد منهم 17 طفلاً مع ذويهم إلى غزة بعد استكمال علاجهم في المستشفيات الأردنية.
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