الخميس 2025-05-22 10:44 م
 

القوات المسلحة الأردنية تُجلي طفلين مريضين من غزة

عمليات الإجلاء الطبي
عمليات الإجلاء الطبي
 
الخميس، 22-05-2025 09:57 م
الوكيل الإخباري-   واصلت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الخميس، عمليات الإجلاء الطبي لمريضين اثنين يرافقهما خمسة من ذويهما من قطاع غزة، وذلك ضمن مبادرة "الممر الطبي الأردني" لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم.اضافة اعلان


وتمت عملية الإجلاء باستقبال المرضى ومرافقيهم عبر جسر الملك حسين، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، ومن ثم نقلهم إلى المستشفيات المخصصة لتقديم العلاج.

ووصل عدد المرضى الذين تم إجلاؤهم إلى المملكة برا وجوا حتى الآن 41 طفلاً برفقة 81 فردا من ذويهم، عاد منهم 17 طفلاً مع ذويهم إلى غزة بعد استكمال علاجهم في المستشفيات الأردنية.
 
gnews

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