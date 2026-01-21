القوات المسلحة الأردنية تحتفل بيوم الشجرة

وبدأ الاحتفال بالسلام الملكي، تلاه تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم.
وقال مفتي القوات المسلحة الأردنية، إن الشجرة تمثل رمزا للعطاء والحياة، وتعكس قيما دينية ووطنية راسخة، مشيرا إلى أن زراعتها والمحافظة عليها تجسد مفهوم الصدقة الجارية، وتعبر عن وعي الإنسان بمسؤوليته تجاه الأرض والبيئة، لافتا إلى أن الاحتفال بيوم الشجرة تقليد وطني عريق أرساه الهاشميون منذ عهد الملك المؤسس عبدالله الأول طيب الله ثراه.
من جانبه، أوضح رئيس دائرة التعبئة والجيش الشعبي، أن الاحتفال بيوم الشجرة يعكس معاني الاستمرارية والانتماء، ويتزامن مع مرحلة وطنية مهمة عقب إعادة تفعيل خدمة العلم، بهدف تعزيز قيم الولاء والانضباط وبناء الشخصية الوطنية للشباب، مؤكدا أن غرس الشجرة يرمز إلى غرس قيم المسؤولية والانتماء والتضحية، بما ينسجم مع الرؤية الهاشمية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وولي عهده الأمين.
وفي ختام الحفل، شارك راعي الاحتفال والحضور في غرس الأشجار، تأكيداً على أهمية الحفاظ على البيئة والغطاء النباتي.
