القوات المسلحة الأردنية تسيّر مساعدات غذائية إلى اليمن

وضمّت القافلة 13 شاحنة محمّلة بـ 54600 طرد غذائي، بهدف دعم الاحتياجات الأساسية وتقديم الإغاثة للمواطنين اليمنيين، ضمن مساعي الأردن المستمرة للوقوف إلى جانب الأشقاء ومساندتهم في مختلف الظروف.
وتؤكد القوات المسلحة الأردنية، أن إرسال هذه المساعدات يأتي تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتجسيدًا لنهج المملكة الثابت في خدمة القضايا الإنسانية وتعزيز التضامن العربي.
-
أخبار متعلقة
-
محافظة جرش تتجه لإطلاق سوق نهر الذهب
-
عطاء لتغيير خط المياه الناقل من البشرية باتجاه الصفاوي بكلفة 4 ملايين دولار
-
العجلوني: متنزه عجلون الوطني يوفر 200 فرصة عمل
-
النشامى .. المنتخب الوحيد الذي شارك في كأس العرب بلا بدلاء !
-
بدء عمليات تأهيل مبنى مركز صحي السيلة في بني كنانة
-
أمر لابد لمدرب النشامى وعلي علوان الانتباه له قبل موقعة الجمعة
-
ثلاثية أردنية تصعق مصر وتكتب ليلة لا تنسى للنشامى بكأس العرب
-
اختتام هاكاثون ريادة الأعمال الزراعية