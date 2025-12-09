القوات المسلحة الأردنية تسيّر مساعدات غذائية إلى اليمن

08:46 م

الوكيل الإخباري- سيّرت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، قافلة مساعدات غذائية إلى الجمهورية اليمنية الشقيقة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة للتخفيف من الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني.





وضمّت القافلة 13 شاحنة محمّلة بـ 54600 طرد غذائي، بهدف دعم الاحتياجات الأساسية وتقديم الإغاثة للمواطنين اليمنيين، ضمن مساعي الأردن المستمرة للوقوف إلى جانب الأشقاء ومساندتهم في مختلف الظروف.



وتؤكد القوات المسلحة الأردنية، أن إرسال هذه المساعدات يأتي تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتجسيدًا لنهج المملكة الثابت في خدمة القضايا الإنسانية وتعزيز التضامن العربي.



