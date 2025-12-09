الثلاثاء 2025-12-09 09:17 م

القوات المسلحة الأردنية تسيّر مساعدات غذائية إلى اليمن

القوات المسلحة الأردنية تسيّر مساعدات غذائية إلى اليمن
القوات المسلحة الأردنية تسيّر مساعدات غذائية إلى اليمن
الثلاثاء، 09-12-2025 08:46 م
الوكيل الإخباري-  سيّرت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، قافلة مساعدات غذائية إلى الجمهورية اليمنية الشقيقة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة للتخفيف من الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني.اضافة اعلان


وضمّت القافلة 13 شاحنة محمّلة بـ 54600 طرد غذائي، بهدف دعم الاحتياجات الأساسية وتقديم الإغاثة للمواطنين اليمنيين، ضمن مساعي الأردن المستمرة للوقوف إلى جانب الأشقاء ومساندتهم في مختلف الظروف.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية، أن إرسال هذه المساعدات يأتي تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتجسيدًا لنهج المملكة الثابت في خدمة القضايا الإنسانية وتعزيز التضامن العربي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

قذائف مجهولة المصدر تسقط في محيط مطار المزة بدمشق

عربي ودولي قذائف مجهولة المصدر تسقط في محيط مطار المزة بدمشق

ل

أسواق ومال تراجع الإسترليني أمام الدولار واليورو

ل

أخبار محلية محافظة جرش تتجه لإطلاق سوق نهر الذهب

القوات المسلحة الأردنية تسيّر مساعدات غذائية إلى اليمن

أخبار محلية القوات المسلحة الأردنية تسيّر مساعدات غذائية إلى اليمن

القاضي مهنئًا النشامى: رفعتم رؤوسنا بإنجازٍ مستحق

شؤون برلمانية القاضي مهنئًا النشامى: رفعتم رؤوسنا بإنجازٍ مستحق

عطاء لتغيير خط المياه الناقل من البشرية باتجاه الصفاوي بكلفة 4 ملايين دولار

أخبار محلية عطاء لتغيير خط المياه الناقل من البشرية باتجاه الصفاوي بكلفة 4 ملايين دولار

العجلوني: متنزه عجلون الوطني يوفر 200 فرصة عمل

أخبار محلية العجلوني: متنزه عجلون الوطني يوفر 200 فرصة عمل

النشامى .. المنتخب الوحيد الذي شارك في كأس العرب بلا بدلاء !

أخبار محلية النشامى .. المنتخب الوحيد الذي شارك في كأس العرب بلا بدلاء !



 






الأكثر مشاهدة