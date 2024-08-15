القوات المسلحة الأردنية تشارك في إخماد حرائق الغابات في اليونان

الوكيل الإخباري- بتوجيهات ملكية سامية، شاركت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أمس الاربعاء، بمكافحة حرائق الغابات في جمهورية اليونان الناجمة عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.



وأرسلت القوات المسلحة طائرتين من نوع “ايرتراكتور” وطائرة من نوع MI_26″” تابعة لسلاح الجو الملكي، مزودة بطواقم مختصة للمشاركة في جهود إطفاء الحرائق بمختلف أنحاء البلاد.