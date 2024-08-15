القوات المسلحة الأردنية تشارك في إخماد حرائق الغابات في اليونان

وأرسلت القوات المسلحة طائرتين من نوع “ايرتراكتور” وطائرة من نوع MI_26″” تابعة لسلاح الجو الملكي، مزودة بطواقم مختصة للمشاركة في جهود إطفاء الحرائق بمختلف أنحاء البلاد.
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