الأحد 2026-01-11 07:51 ص

القوات المسلحة الأردنية تشارك في عملية عسكرية ضد مواقع لعصابة داعش الإرهابية

القوات المسلحة الأردنية تشارك في عملية عسكرية ضد مواقع لعصابة داعش الإرهابية
شعار القوات المسلحة الأردنية
 
الأحد، 11-01-2026 07:42 ص
الوكيل الإخباري-   نفّذت القوات المسلحة الأردنية عبر سلاح الجو الملكي، مساء يوم أمس السبت، عمليات جوية نوعية استهدفت مجموعة من الأهداف التابعة لعصابة داعش الإرهابية في عدة مناطق داخل الأراضي السورية، وذلك ضمن الجهود الإقليمية والدولية المستمرة لمحاربة الإرهاب.اضافة اعلان


وجاءت هذه العمليات بالتنسيق مع الشركاء ضمن إطار التحالف الدولي، الذي تشارك فيه الدولة السورية، في سياق السعي إلى تحييد قدرات الجماعات الإرهابية ومنعها من إعادة تنظيمها أو استخدام تلك المناطق كنقاط انطلاق لتهديد أمن دول الجوار والأمن الإقليمي.

وتأتي المشاركة ضمن سياسة المملكة في مكافحة الإرهاب والتطرف، والدفاع عن أمنها الوطني، والإسهام في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

روبيو ونتنياهو يبحثا هاتفيا ملفات إيران وسوريا وغزة

عربي ودولي روبيو ونتنياهو يبحثا هاتفيا ملفات إيران وسوريا وغزة

القوات المسلحة الأردنية تشارك في عملية عسكرية ضد مواقع لعصابة داعش الإرهابية

أخبار محلية القوات المسلحة الأردنية تشارك في عملية عسكرية ضد مواقع لعصابة داعش الإرهابية

الوكيل الإخباري- حذرت ادارة السير اليوم الاحد الاردنيين اثناء التنقل بمركباتهم يسبب تدني مدى لرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب .

أخبار محلية السير تحذر الأردنيين من الضباب

للاستماع ومشاهدة البث المباشر لـ"برنامج الوكيل" الذي يقدمه الإعلامي محمد الوكيل على "راديو هلا"، صباح اليوم من الساعة الـ7-10 صباحا. أنقر هنا

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

يطرأ، الأحد، ارتفاع على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (3-4) درجات مئوية، مع بقاء الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، بينما يكون لطيف الحرارة في الأغوار والب

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاحد

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي صحيفة: ترامب طلب وضع خطة لغزو غرينلاند لكنه واجه معارضة من العسكريين

سوريا.. اتفاق لوقف إطلاق النار وإجلاء مقاتلي "قسد" وحل أزمة حلب

عربي ودولي سوريا.. اتفاق لوقف إطلاق النار وإجلاء مقاتلي "قسد" وحل أزمة حلب

الوكيل الإخباري- اعلنت مؤسسة الاذاعة والتلفزيون اليوم الاحد عن حاجتها لتعبئة وظائق شاغرة.

وظائف وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل



 






الأكثر مشاهدة