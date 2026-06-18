القوات المسلحة الأردنية تطلق الاستراتيجية الثانية لإدماج النوع الاجتماعي للأعوام (2026–2030)

وأكد العميد الركن الدعجة أن المرأة الأردنية أثبتت كفاءتها وقدرتها على أداء مختلف الواجبات والمهام العسكرية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الجديدة تمثل إطاراً مؤسسياً متكاملاً لتعزيز المشاركة الفاعلة، وتطوير القدرات، وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، بما يسهم في رفع كفاءة المؤسسة العسكرية وتعزيز قدرتها على تنفيذ مهامها وواجباتها الوطنية والإنسانية.
وأضاف المساعد للإدارة والقوى البشرية أن القوات المسلحة الأردنية تنظر إلى إدماج النوع الاجتماعي باعتباره جزءاً أساسياً من عملية التطوير المؤسسي الشامل، بما يضمن الاستفادة المثلى من الطاقات والكفاءات البشرية، ويعزز الجاهزية والفاعلية والتميز في الأداء، انسجاماً مع رؤيتها ورسالتها الوطنية.
من جانبه، أكد ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، السيد نيكولاس بيرنيات، أن القوات المسلحة الأردنية أظهرت التزاماً مؤسسياً مستداماً في تعزيز مراعاة النوع الاجتماعي، ما أسهم في بناء قاعدة متينة للمرحلة المقبلة من خلال التدقيق التشاركي للنوع الاجتماعي الذي نُفذ بالشراكة مع الهيئة، مثمناً دور القوات المسلحة الأردنية ومديرية شؤون المرأة العسكرية في ترسيخ هذا النهج وتعزيزه كأولوية مؤسسية.
يشار إلى أن الاستراتيجية تخضع لمراجعة وتقييم سنويين من قبل مديرية شؤون المرأة العسكرية، بما يواكب المستجدات ذات الصلة ويعزز فاعلية التنفيذ وتحقيق الأهداف المنشودة.
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