القوات المسلحة الأردنية تطلق الاستراتيجية الثانية لإدماج النوع الاجتماعي للأعوام (2026–2030)

الوكيل الإخباري- مندوباً عن رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، رعى المساعد للإدارة والقوى البشرية العميد الركن خليل الدعجة، اليوم الخميس، حفل إطلاق الاستراتيجية الثانية لإدماج النوع الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي للأعوام (2026–2030)، والتي اعدتها مديرية شؤون المرأة العسكرية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية وسفراء وملحقين الدول الداعمة.

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وأكد العميد الركن الدعجة أن المرأة الأردنية أثبتت كفاءتها وقدرتها على أداء مختلف الواجبات والمهام العسكرية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الجديدة تمثل إطاراً مؤسسياً متكاملاً لتعزيز المشاركة الفاعلة، وتطوير القدرات، وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، بما يسهم في رفع كفاءة المؤسسة العسكرية وتعزيز قدرتها على تنفيذ مهامها وواجباتها الوطنية والإنسانية.



وأضاف المساعد للإدارة والقوى البشرية أن القوات المسلحة الأردنية تنظر إلى إدماج النوع الاجتماعي باعتباره جزءاً أساسياً من عملية التطوير المؤسسي الشامل، بما يضمن الاستفادة المثلى من الطاقات والكفاءات البشرية، ويعزز الجاهزية والفاعلية والتميز في الأداء، انسجاماً مع رؤيتها ورسالتها الوطنية.



من جانبه، أكد ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، السيد نيكولاس بيرنيات، أن القوات المسلحة الأردنية أظهرت التزاماً مؤسسياً مستداماً في تعزيز مراعاة النوع الاجتماعي، ما أسهم في بناء قاعدة متينة للمرحلة المقبلة من خلال التدقيق التشاركي للنوع الاجتماعي الذي نُفذ بالشراكة مع الهيئة، مثمناً دور القوات المسلحة الأردنية ومديرية شؤون المرأة العسكرية في ترسيخ هذا النهج وتعزيزه كأولوية مؤسسية.

وتهدف الاستراتيجية الثانية لإدماج النوع الاجتماعي إلى البناء على الإنجازات المتحققة خلال المرحلة السابقة، من خلال توفير خارطة طريق واضحة وقابلة للتنفيذ لترجمة رؤية القوات المسلحة الأردنية في هذا المجال إلى برامج ومبادرات عملية، بما يعزز دور المرأة العسكرية ويضمن الاستفادة من قدراتها وإمكاناتها في مختلف مواقع العمل العسكري.