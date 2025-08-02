القوات المسلحة الأردنية تنفذ 5 إنزالات جوية بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة

ورافق الطائرات الأردنية عدد من أعضاء لجنة التوجيه الوطني والإعلام في مجلس النواب، وذلك للاطلاع عن كثب على الجهود الإنسانية والإغاثية التي تبذلها القوات المسلحة في إيصال المساعدات بكفاءة عالية على القطاع، حيث ثمن أعضاء اللجنة هذه الجهود، مشيدين بالدور المهم والحيوي الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني لتقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق.
وشهدت هذه العملية مشاركة فاعلة من 5 طائرات: اثنتان منها تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وواحدة من فرنسا، وواحدة من دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب طائرة من جمهورية ألمانيا الاتحادية، ما يعكس حجم التنسيق والتكامل الدولي في جهود الإغاثة.
وتأتي هذه المشاركة الدولية ضمن جهود المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لحشد الدعم الدولي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يشهدها القطاع.
وبذلك، يرتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية على قطاع غزة إلى 135 إنزالاً جوياً، و 279 إنزالاً جوياً نُفذت بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.
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