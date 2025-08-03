القوات المسلحة الأردنية تواصل إرسال المساعدات جواً مع دول شقيقة وصديقة على قطاع غزة

الوكيل الإخباري- ضمن جهود ومساعي المملكة الأردنية الهاشمية لمساندة ودعم أهالي قطاع غزة في ظل الظروف المعيشة الصعبة، واصلت القوات المسلحة الأردنية اليوم الاحد، إرسال المساعدات الغذائية والإنسانية بتنفيذها لسبعة إنزالات جوية، بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

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وشاركت في عمليات الإنزال طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرتان من ألمانيا الاتحادية، وطائرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرة من جمهورية فرنسا، بالاضافة لطائرة من مملكة بلجيكا، حملّن (61) طناً من المساعدات وذلك في إطار تنسيق دولي مشترك لإيصال الدعم الإنساني العاجل إلى أهالي غزة.



ورافق عملية الإنزال عدد من أعضاء لجنة التوجيه الوطني والإعلام في مجلس الأعيان، للاطلاع على الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقودها المملكة الأردنية الهاشمية في دعم ومساندة أهالي القطاع، مثمّنين دورها الأخوي تجاه الأهل والأشقاء في غزة، مؤكدين اعتزازهم بالجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في الوقوف مع الأشقاء الفلسطينيين ودعم قضيتهم في مختلف المحافل.