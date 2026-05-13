القوات المسلحة الأردنية تودّع بعثة الحج العسكرية رقم /51

جانب من التوديع
 
الأربعاء، 13-05-2026 03:14 م

الوكيل الإخباري- مندوباً عن رئيس هيئة الأركان المشتركة، ودّع المساعد للإدارة والقوى البشرية، اليوم الأربعاء، في كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية، بعثة الحج العسكرية رقم (51) المتجهة إلى الديار المقدسة، والتي تضم عدداً من العسكريين العاملين والمتقاعدين، والمصابين العسكريين، وذوي الشهداء.

وأكد المساعد للإدارة والقوى البشرية أن القوات المسلحة الأردنية تواصل تسيير بعثات الحج والعمرة سنوياً، انطلاقاً من حرصها على ترسيخ القيم الدينية والروحية لدى منتسبيها، واستلهام معاني الصبر والتضحية والإخلاص المرتبطة برسالة الجندية والانتماء للوطن، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تجسد المكارم الهاشمية والرعاية المستمرة التي يوليها جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة لأبناء الجيش العربي وعائلاتهم.


وبيّن أن أعضاء البعثة يمثلون المملكة الأردنية الهاشمية والقوات المسلحة في الأراضي المقدسة، ما يتطلب التحلي بالانضباط العسكري وحسن السلوك، بما يعكس الصورة المشرفة للمملكة وقيمها الأصيلة بين حجاج بيت الله الحرام، داعياً إلى استثمار هذه الرحلة المباركة بالإقبال على الطاعات والعبادات.


من جهته، دعا مفتي القوات المسلحة أعضاء البعثة إلى اغتنام هذه المناسبة بالإخلاص في العبادة، والالتزام بحسن الخلق والتعاون، مؤكداً أن الحج يمثل محطة إيمانية عظيمة تعزز التقوى والانضباط، ومشدداً على أهمية الالتزام بتوجيهات المرشدين الدينيين المرافقين، والإكثار من الذكر والدعاء والطاعات خلال أداء المناسك.

 

ويأتي تسيير بعثات الحج والعمرة العسكرية سنوياً امتداداً للنهج الهاشمي الراسخ في رعاية أبناء القوات المسلحة الأردنية، تقديراً لما قدموه من تضحيات وجهود في سبيل الدفاع عن الوطن وصون أمنه واستقراره.

 
 


أخبار محلية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية: التحديث مشروع وطني مستمر

أخبار محلية البطاينة: 6.560 مليار دينار خسائر تراكمية للكهرباء الوطنية.. ونقل دين الشركة للحكومة بعد عامين

