القوات المسلحة: الأردن أرسل معدات إضافية لعمليات البحث والإنقاذ في فنزويلا

الوكيل الإخباري- قال رئيس شعبة الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، العقيد أحمد الدروع، الخميس، إنّ الأردن أرسل معدات إضافية لعمليات البحث والإنقاذ في فنزويلا.

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وتهدف هذه المساعدات إلى تعزيز قدرة الجهات المعنية على التعامل مع تداعيات الزلزال، ودعم القطاع الصحي، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمتضررين، بما يسهم في التخفيف من معاناتهم وتحسين أوضاعهم الإنسانية.



ويأتي إرسال هذه المساعدات في إطار الجهود الإنسانية التي ينفذها الأردن بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، وانطلاقاً من رسالتها الإنسانية الراسخة في مساندة الدول والشعوب المتضررة جراء الكوارث والأزمات، وتقديم مختلف أشكال الدعم والإسناد الإغاثي والإنساني.