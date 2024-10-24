القوات المسلحة الاردنية ووزارة المياه والري توقعان تمديد اتفاقية

الوكيل الإخباري- وقعت في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الخميس، تمديد اتفاقية بين مديرية سلاح الهندسة الملكي/ القوات المسلحة الأردنية ووزارة المياه والري/سلطة وادي الأردن، لتنفيذ أعمال إزالة الطمي والرسوبيات من سد وادي شعيب، وذلك لزيادة السعة التخزينية للسد والاستفادة من مياه الأمطار بكميات تقدر بنحو 500 ألف م3، بحضور وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود ومندوب رئيس هيئة الاركان المشتركة المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن نجي المناصير.

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ووقع الاتفاقية عن القوات المسلحة الأردنية مدير سلاح الهندسة الملكي العميد الركن أشرف العودات وعن وزارة المياه والري أمين عام السلطة المهندس هشام الحيصة.



وقال وزير المياه والري: "إن جهود قطاع المياه من خلال سلطة وادي الأردن مستمرة في تعزيز الحصاد المائي وصيانة السدود وإزالة الرسوبيات والطمي منها، للمحافظة على المنشآت المائية وديمومتها، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المواسم المطرية وتخزين كميات المياه للاستفادة منها في مختلف المجالات".



وثمن الوزير دعم ومساندة القوات المسلحة الأردنية من خلال سلاح الهندسة الملكي لجهود قطاع المياه في تعزيز إمكانيات الحصاد المائي، وتنفيذ الحفائر المائية والحواجز في مختلف المناطق، والمساعدة في إزالة الطمي والرسوبيات من هذه المنشآت المائية، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي نظرًا لتميز سلاح الهندسة الملكي في إنجاز الأعمال التي تتطلب جهود ومهارات عالية وخبرات فنية مميزة، علاوة على امتلاك السلاح آليات ثقيلة تتناسب ومتطلبات هذه الاعمال.