القوات المسلحة الاردنية ووزارة المياه والري توقعان تمديد اتفاقية

ووقع الاتفاقية عن القوات المسلحة الأردنية مدير سلاح الهندسة الملكي العميد الركن أشرف العودات وعن وزارة المياه والري أمين عام السلطة المهندس هشام الحيصة.
وقال وزير المياه والري: "إن جهود قطاع المياه من خلال سلطة وادي الأردن مستمرة في تعزيز الحصاد المائي وصيانة السدود وإزالة الرسوبيات والطمي منها، للمحافظة على المنشآت المائية وديمومتها، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المواسم المطرية وتخزين كميات المياه للاستفادة منها في مختلف المجالات".
وثمن الوزير دعم ومساندة القوات المسلحة الأردنية من خلال سلاح الهندسة الملكي لجهود قطاع المياه في تعزيز إمكانيات الحصاد المائي، وتنفيذ الحفائر المائية والحواجز في مختلف المناطق، والمساعدة في إزالة الطمي والرسوبيات من هذه المنشآت المائية، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي نظرًا لتميز سلاح الهندسة الملكي في إنجاز الأعمال التي تتطلب جهود ومهارات عالية وخبرات فنية مميزة، علاوة على امتلاك السلاح آليات ثقيلة تتناسب ومتطلبات هذه الاعمال.
بدوره، أكد المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن نجي المناصير أن هذا التعاون يأتي بتوجيه من رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية في إسناد الجهود الحكومية الوطنية لتحقيق مشاريع تنموية تعود بالفائدة على المواطنين، إذ تأتي هذه الشراكة مع وزارة المياه والري سلطة وادي الاردن كثمرة للتعاون المستمر مع مختلف وزارات وقطاعات الدولة.
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