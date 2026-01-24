القوات المسلحة: التوجيهات الملكية بإعادة هيكلة الجيش تختلف عن خدمة العلم

وأضاف الحياري، السبت، أن التوجيهات الملكية تهدف إلى هيكلة كلية ومباشرة وفورية النفاذ للقوات المسلحة، من خلال استراتيجية شاملة وخارطة طريق لإحداث تحول بنيوي يشمل تطوير جميع وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية.
وأشار إلى أن التوجيهات شددت على ضرورة تعديل تسليح القوات المسلحة بما يتناسب مع الأنظمة والتطورات والتقنيات الحديثة، إلى جانب تطوير التعليم العسكري، وتعزيز أنظمة القيادة والسيطرة العسكرية برا وجوا وبحرا.
ولفت إلى أن رسالة الملك لإعادة هيكلة الجيش العربي تأتي في زمن تتسارع فيه الأحداث الإقليمية، مضيفا أن جلالة الملك لا يريد للقوات المسلحة الانتظار أو التأخر عن مواكبة التكنولوجيا العسكرية.
وبين الحياري أن التغيير المطلوب يجب أن يشمل أيضا إيجاد احتياط استراتيجي للقوات المسلحة الأردنية، في ظل الأزمات والتوترات التي تشهدها المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
تعطل مركبتين يسبب تباطؤًا مروريًا بين الدوارين الرابع والخامس
-
الأمن العام يدعو المواطنين للتخطيط لرحلاتهم الصباحية مع بدء دوام المدارس
-
لجان النيابية تناقش اليوم مشروع قانون التأمين وبدائل دور الإيواء
-
وزارة التنمية تبدأ بتوزيع 15 ألف مدفأة آمنة للأسر المستحقة
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
شخص يقتل شقيقته طعنا في عمّان
-
1.5 مليون طالب وطالبة يبدأون الفصل الدراسي الثاني اليوم
-
بالأسماء .. أمانة عمان تنذر موظفين بالفصل