القوات المسلحة: التوجيهات الملكية بإعادة هيكلة الجيش تختلف عن خدمة العلم

03:22 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/762088 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال مدير الإعلام العسكري العميد مصطفى الحياري إن التوجيهات الملكية بإعادة هيكلة الجيش تختلف عن خدمة العلم. اضافة اعلان





وأضاف الحياري، السبت، أن التوجيهات الملكية تهدف إلى هيكلة كلية ومباشرة وفورية النفاذ للقوات المسلحة، من خلال استراتيجية شاملة وخارطة طريق لإحداث تحول بنيوي يشمل تطوير جميع وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية.



وأشار إلى أن التوجيهات شددت على ضرورة تعديل تسليح القوات المسلحة بما يتناسب مع الأنظمة والتطورات والتقنيات الحديثة، إلى جانب تطوير التعليم العسكري، وتعزيز أنظمة القيادة والسيطرة العسكرية برا وجوا وبحرا.



ولفت إلى أن رسالة الملك لإعادة هيكلة الجيش العربي تأتي في زمن تتسارع فيه الأحداث الإقليمية، مضيفا أن جلالة الملك لا يريد للقوات المسلحة الانتظار أو التأخر عن مواكبة التكنولوجيا العسكرية.



وبين الحياري أن التغيير المطلوب يجب أن يشمل أيضا إيجاد احتياط استراتيجي للقوات المسلحة الأردنية، في ظل الأزمات والتوترات التي تشهدها المنطقة.

تم نسخ الرابط





