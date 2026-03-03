القوات المسلحة: الصواريخ تستهدف الأراضي الأردنية وليست عابرة

03:27 م

الوكيل الإخباري- أكد مدير الإعلام العسكري، العميد الركن مصطفى الحياري، أن الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية ليست عابرة وتستهدف الأراضي الأردنية، موضحًا أن الحديث عن أن هذه الصواريخ عابرة "كلام ينافي الواقع".





وقال إن القوات المسلحة بذلت جهودًا كبيرة للتصدي لصواريخ وطائرات كانت تستهدف مواقع داخل المملكة، مشددًا على أن ما جرى تمثّل في استهداف لمواقع في مختلف مناطق المملكة.



وأكد الحياري أن استهداف مواقع داخل المملكة شمل مختلف محافظات المملكة، موضحًا أن الأردن يتعامل منذ انطلاق هذه الحرب مع صواريخ ومسيّرات لم تكن موجهة خارج حدود المملكة، وجرى التعامل معها.



وبيّن أن الجيش سيرد بحزم على أية محاولات تمسّ بأمن الوطن، وأن هناك أمرًا سياديًا للتصدي للصواريخ، وأن "لن نسمح باختراق أجوائنا من أي طرف"، مشيرًا إلى أن التهديدات لن تثني القوات المسلحة عن القيام بمهامها.



وطالب الحياري بعدم نشر أية معلومات مغلوطة، مؤكدًا أن الجهات المعنية ترد فورًا وتنفي هذه الشائعات، وستلاحق كل من يحاول نشر الأخبار غير الصحيحة.



ودعا المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية وبرسائل التوعية الداعية للتقيد بها، وتجنب تصوير أي حدث أمني، قائلًا: "لا نقبل من أي مواطن أن يؤذي بلده".



ولفت النظر إلى أنه منذ انطلاق الأحداث السبت الماضي جرى رصد التزام واسع من قبل معظم الأردنيين، داعيًا إلى مزيد من التقيد بالتعليمات التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين.



وبيّن أن من المؤسف نشر مقاطع فيديو قديمة، وأحيانًا تعود إلى بلدان أخرى، إضافة إلى نشر معلومات مغلوطة، مؤكدًا أن الجهات المختصة تحذر كذلك من احتمالية تعرض هواتف المواطنين للاختراق من خلال رسائل وهمية.



وشدد الحياري على أهمية تجنب التجمهر أو الاقتراب من المواقع المحتملة للاستهداف، داعيًا وسائل الإعلام والناشطين والفضوليين إلى الابتعاد عن أي موقع محتمل، وعدم التصوير أو بث أي مواد قد تسيء إلى أمن الوطن.





