القوات المسلحة تتسلم علاجات لصالح المرضى والمصابين في قطاع غزة

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الوكيل الإخباري- تسلّمت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ممثلة بمديرية الخدمات الطبية الملكية، اليوم الخميس، علاجات مقدمة من منظمة الخدمات "فاونديشن" الباكستانية، والتي سيتم إرسالها إلى المستشفيات الميدانية الأردنية العسكرية لدعم المرضى والمصابين في قطاع غزة، بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية والسفير الباكستاني في عمان. اضافة اعلان





ويأتي هذا التبرع الذي يشمل علاجات متنوعة، بهدف تقديم يد العون والمساعدة ودعم المرضى والمصابين داخل المستشفيات الميدانية العسكرية الأردنية في القطاع.



وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية: "إن الخدمات الطبية الملكية بمختلف طواقمها الطبية والإدارية تعمل في سبيل تقديم الخدمة الطبية المتميزة للأشقاء في فلسطين"، مثمناً دور المنظمة الباكستانية في تقديم العلاجات في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.