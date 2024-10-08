القوات المسلحة تتسلم علاجات وأجهزة طبية من ألمانيا لصالح المرضى في غزة

وقال السفير الألماني: "مع وصول شحنة جديدة اليوم، تمكنت المساعدات الإنسانية الألمانية منذ 2023 من تزويد المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة بعشرة أطنان من المستلزمات الطبية والأدوية"، مشيداً بتفاني الخدمات الطبية الملكية الأردنية، التي تمكنت من إيصال المساعدات الأساسية للمدنيين المحتاجين، مؤكداً استمرار دعم ألمانيا للمستشفيات الميدانية الأردنية في غزة بشحنات إضافية من المساعدات الإنسانية."
بدوره، عبر مدير عام الخدمات الطبية الملكية عن شكره وتقديره نيابة عن القوات المسلحة الأردنية للحكومة الألمانية على دعمها ومساندتها للجهود التي تبذلها الخدمات الطبية الملكية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع، مؤكداً أهمية تكثيف التعاون الدولي في أوقات الأزمات، وبشكل يمكن الخدمات الطبية الملكية من تقديم أجود الخدمات بكفاءة وفاعلية، وتمكنها من إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة في القطاع.
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