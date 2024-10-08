القوات المسلحة تتسلم علاجات وأجهزة طبية من ألمانيا لصالح المرضى في غزة

الوكيل الإخباري- تسلمت القوات المسلحة الأردنية ممثلة بمديرية الخدمات الطبية الملكية، اليوم الثلاثاء، علاجات وأجهزة طبية من جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، بحضور السفير الألماني في عمان الدكتور بيرترام فون مولتكه، ومدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات، وذلك لإرسالها إلى المستشفيات الميدانية الأردنية في قطاع غزة.

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وقال السفير الألماني: "مع وصول شحنة جديدة اليوم، تمكنت المساعدات الإنسانية الألمانية منذ 2023 من تزويد المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة بعشرة أطنان من المستلزمات الطبية والأدوية"، مشيداً بتفاني الخدمات الطبية الملكية الأردنية، التي تمكنت من إيصال المساعدات الأساسية للمدنيين المحتاجين، مؤكداً استمرار دعم ألمانيا للمستشفيات الميدانية الأردنية في غزة بشحنات إضافية من المساعدات الإنسانية."