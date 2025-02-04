 
الثلاثاء 2025-02-04 08:34 م
 

القوات المسلحة تتسلم علاجات وأجهزة طبية من ألمانيا للمرضى في غزة

بحضور رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية
بحضور رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية
الثلاثاء، 04-02-2025 08:07 م

الوكيل الإخباري-    تسلمت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ممثلة بمديرية الخدمات الطبية الملكية، اليوم الثلاثاء، الدفعة السادسة من المساعدات الطبية المقدمة من جمهورية ألمانيا الاتحادي، وتحتوي على علاجات وأجهزة طبية.

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وسُلّمت المساعدات بحضور رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، وسمو الأمير راشد بن الحسن رئيس مجلس أمناء الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ومدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات، ليصار إلى إرسالها للمستشفيات الميدانية الأردنية في قطاع غزة.


وقال السفير الألماني في عمان: "مع وصول شحنة جديدة اليوم، تمكنت المساعدات الإنسانية الألمانية منذ 2023 من تزويد المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة بنحو 15 طنا من المستلزمات الطبية والأدوية"، مشيداً بتفاني الخدمات الطبية الملكية، التي تمكنت من إيصال المساعدات الأساسية للمدنيين المحتاجين، ومؤكداً استمرار دعم ألمانيا للمستشفيات الميدانية الأردنية في غزة بشحنات إضافية من المساعدات الإنسانية.


بدوره، عبر زريقات عن شكره وتقديره، نيابة عن القوات المسلحة الأردنية، للحكومة الألمانية على دعمها ومساندتها لجهود الخدمات الطبية الملكية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع، مؤكداً أهمية تكثيف التعاون الدولي في أوقات الأزمات، وبشكل يمكنها من إنقاذ الأرواح وتقديم أفضل الخدمات بكفاءة وفاعلية، للتخفيف من المعاناة في القطاع.

 
gnews

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