القوات المسلحة تُجلي الدفعة الـ 29 من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة

وسيتلقى الأطفال العلاج في عدد من المستشفيات الأردنية، في إطار الجهود الطبية والإنسانية المتواصلة التي تبذلها المملكة لتوفير الرعاية الصحية والإسناد اللازم للأشقاء في قطاع غزة.
وتُنفذ عمليات الإجلاء، التي انطلقت في شهر آذار 2025، بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وضمن تنسيق إنساني متكامل، وفق المعايير والإجراءات الصحية المعتمدة.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الكيلاني والمومني والرواشدة
-
اطلاق صفارات الإنذار في الأردن
-
منتخب الشباب يتعادل مع أوزبكستان ويعسكر في مصر
-
أمانة عمان تبدأ أعمال تعبيد ليلية في شارع الملكة علياء
-
بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
-
الملكة رانيا تزور جمعية أصايل بدر الخيرية وتلتقي سيدات من المجتمع المحلي
-
الملك يلتقي فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي العائد من فنزويلا ويشيد بجهوده