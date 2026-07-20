القوات المسلحة تُجلي الدفعة الـ 29 من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة

الوكيل الإخباري- أجلت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الاثنين، الدفعة التاسعة والعشرين من أطفال قطاع غزة المرضى، والتي تضم (9) أطفال يرافقهم (15) من ذويهم، ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني، وتنفيذا للتوجيهات الملكية.

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وسيتلقى الأطفال العلاج في عدد من المستشفيات الأردنية، في إطار الجهود الطبية والإنسانية المتواصلة التي تبذلها المملكة لتوفير الرعاية الصحية والإسناد اللازم للأشقاء في قطاع غزة.