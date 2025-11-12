الأربعاء 2025-11-12 10:04 م
 

القوات المسلحة تجلي الدفعة 16 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

جانب من الإجلاء
 
الأربعاء، 12-11-2025 09:16 م

الوكيل الإخباري- أجْلت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، الدفعة السادسة عشرة من أطفال قطاع غزة المرضى، والتي ضمّت (9) مرضى و(16) مرافقاً، ضمن مبادرة "الممر الطبي الأردني"، التي جاءت بتوجيهاتٍ ملكيةٍ سامية، دعماً للأشقاء الفلسطينيين وتخفيفاً من معاناتهم الإنسانية جرّاء العدوان المستمر على القطاع.

وسيخضع الأطفال المرضى للعلاج في المستشفيات الأردنية، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، ضمن الجهود الطبية والإنسانية المستمرة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية لتقديم الرعاية الصحية والإسناد الطبي للأشقاء في قطاع غزة.


وبذلك، يرتفع إجمالي من تم إجلاؤهم منذ بدء تنفيذ المبادرة في شهر آذار الماضي إلى (1446) شخصاً من قطاع غزة، بينهم (387) مريضاً و(1059) مرافقاً، نُقلوا براً وجواً عبر عددٍ من الرحلات لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة داخل المملكة الأردنية الهاشمية، وفي عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة، في خطوةٍ تعكس تعاون الاستجابة للمبادرة الملكية الهادفة إلى دعم الأشقاء الفلسطينيين.

 
 
