القوات المسلحة تجلي الدفعة 16 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

الوكيل الإخباري- أجْلت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، الدفعة السادسة عشرة من أطفال قطاع غزة المرضى، والتي ضمّت (9) مرضى و(16) مرافقاً، ضمن مبادرة "الممر الطبي الأردني"، التي جاءت بتوجيهاتٍ ملكيةٍ سامية، دعماً للأشقاء الفلسطينيين وتخفيفاً من معاناتهم الإنسانية جرّاء العدوان المستمر على القطاع.

اضافة اعلان



وسيخضع الأطفال المرضى للعلاج في المستشفيات الأردنية، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، ضمن الجهود الطبية والإنسانية المستمرة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية لتقديم الرعاية الصحية والإسناد الطبي للأشقاء في قطاع غزة.