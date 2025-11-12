القوات المسلحة تجلي الدفعة 16 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

وسيخضع الأطفال المرضى للعلاج في المستشفيات الأردنية، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، ضمن الجهود الطبية والإنسانية المستمرة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية لتقديم الرعاية الصحية والإسناد الطبي للأشقاء في قطاع غزة.
وبذلك، يرتفع إجمالي من تم إجلاؤهم منذ بدء تنفيذ المبادرة في شهر آذار الماضي إلى (1446) شخصاً من قطاع غزة، بينهم (387) مريضاً و(1059) مرافقاً، نُقلوا براً وجواً عبر عددٍ من الرحلات لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة داخل المملكة الأردنية الهاشمية، وفي عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة، في خطوةٍ تعكس تعاون الاستجابة للمبادرة الملكية الهادفة إلى دعم الأشقاء الفلسطينيين.
