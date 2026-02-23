القوات المسلحة تجلي الدفعة 25 من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة

وسيُعالج الأطفال في عدد من المستشفيات الأردنية، في إطار الجهود الطبية والإنسانية المتواصلة التي تبذلها المملكة لتقديم الرعاية الصحية والإسناد الطبي للأشقاء في قطاع غزة.
وتأتي عمليات الإجلاء الطبي، والتي انطلقت في شهر آذار 2025، بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وضمن تنسيق طبي وإنساني يجري وفق المعايير الصحية المعتمدة.
