الإثنين 2026-02-23 09:32 م

القوات المسلحة تجلي الدفعة 25 من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة

ق
جانب من عملية الإجلاء
 
الإثنين، 23-02-2026 09:00 م

الوكيل الإخباري- أجْلت القوات المسلحة الأردنية اليوم الاثنين، الدفعة الخامسة والعشرين من أطفال قطاع غزة المرضى، والبالغ عددهم 29 طفلاً، يرافقهم 42 من ذويهم، ضمن مبادرة "الممر الطبي الأردني" التي تنفذ بتوجيهات ملكية سامية.

اضافة اعلان


وسيُعالج الأطفال في عدد من المستشفيات الأردنية، في إطار الجهود الطبية والإنسانية المتواصلة التي تبذلها المملكة لتقديم الرعاية الصحية والإسناد الطبي للأشقاء في قطاع غزة.


وتأتي عمليات الإجلاء الطبي، والتي انطلقت في شهر آذار 2025، بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وضمن تنسيق طبي وإنساني يجري وفق المعايير الصحية المعتمدة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

d

أخبار الشركات سامسونج توسّع منظومة الذكاء الاصطناعي متعددة الوكلاء ضمن Galaxy AI لمنح المستخدمين خيارات أوسع ومرونة أكبر

ي

عربي ودولي غوتيريش: حقوق الإنسان ‌تُنتهك في شتى أنحاء العالم

ل

أخبار محلية الأمير مرعد يزور مصابين عسكريين في محافظة الكرك

ق

أخبار محلية القوات المسلحة تجلي الدفعة 25 من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة

و

عربي ودولي مسؤول أميركي يؤكد عقد جولة جديدة من المفاوضات مع طهران الخميس

ز

عربي ودولي ترامب يحذر دول العالم من أي "ألاعيب" إثر قرار المحكمة العليا بشأن التعرفات الجمركية

ت

أخبار محلية توضيح حول تعديل نظام الدوام الرسمي إلى 4 أيام عمل أسبوعيا

و

عربي ودولي تطورات التوتر في الشرق الأوسط.. إسرائيل تتوعد بالرد وإيران تحذر



 






الأكثر مشاهدة