القوات المسلحة تجلي دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

الوكيل الإخباري- أجلت القوات المسلحة الأردنية، الاثنين، الدفعة الـ21 من أطفال قطاع غزة المرضى، والتي ضمّت 21 مريضا و36 مرافقا، وذلك ضمن مبادرة "الممر الطبي الأردني" التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية، دعما للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

اضافة اعلان