القوات المسلحة تجلي دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

وسيخضع الأطفال المرضى للعلاج في المستشفيات الأردنية، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، في إطار الجهود الطبية والإنسانية التي تبذلها المملكة لتقديم الرعاية الصحية والإسناد الطبي للأشقاء في قطاع غزة.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة: استبدال 15 ألف مدفأة غير آمنة بأخرى آمنة للأُسر المستحقة
-
مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة
-
الصفدي وفيدان يناقشان المستجدات الإقليمية
-
خفض مديونية البلديات من 630 إلى 285 مليون دينار
-
تنويه للاردنيين .. اضبطوا المكيفات عند هذه الدرجة لتخفيض فاتورة الكهرباء
-
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات المنطقة
-
مفتي المملكة: غدا أول أيام شهر شعبان
-
"العقبة للنقل" تحقق رقما قياسيا بـ1.5 مليون راكب خلال عام2025