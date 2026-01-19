الإثنين 2026-01-19 08:40 م

القوات المسلحة تجلي دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

الإثنين، 19-01-2026 07:21 م

الوكيل الإخباري-   أجلت القوات المسلحة الأردنية، الاثنين، الدفعة الـ21 من أطفال قطاع غزة المرضى، والتي ضمّت 21 مريضا و36 مرافقا، وذلك ضمن مبادرة "الممر الطبي الأردني" التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية، دعما للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وسيخضع الأطفال المرضى للعلاج في المستشفيات الأردنية، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، في إطار الجهود الطبية والإنسانية التي تبذلها المملكة لتقديم الرعاية الصحية والإسناد الطبي للأشقاء في قطاع غزة.

 
 


