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القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة

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أرشيفية
 
السبت، 02-08-2025 12:10 ص

الوكيل الإخباري- صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية، أحبطت أمس الجمعة، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة (درون) على واجهتها الشمالية، وضمن منطقة مسؤوليتها.

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وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشمالية، قامت برصد الطائرة ومتابعتها، إذ جرى تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.


وأكّد المصدر أن القوات المسلحة ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

 
 
gnews

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