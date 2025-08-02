القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة

وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشمالية، قامت برصد الطائرة ومتابعتها، إذ جرى تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكّد المصدر أن القوات المسلحة ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
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